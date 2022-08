«Lego Masters» verliert Zuschauer, steigert sich aber bei den Jüngeren

Quotennews

Der Tiefstwert der Vorwoche wurde so ein weiteres Mal übertroffen. Einzig bei den Jüngeren überzeugte die Show.



startete in der Vorwoche in die inzwischen vierte Staffel, ließ hierbei aber jedoch noch deutlich Luft nach oben. Mit 1,22 Millionen Zuschauern sowie 0,57 Millionen Jüngeren war die Reichweite nicht nur auf dem Gesamtmarkt, sondern auch in der Zielgruppe so niedrig wie nie zuvor. Gestern ging es nun weiter für die Zweierteams, die mit 2,5 Millionen Bausteinen beeindruckende Kunstwerke errichten. Daniel Hartwich ist weiterhin in der Rolle als Moderator zu finden und begrüßt Elisabeth Kahl-Backes und Rene Hoffmeister in der Jury.Doch statt eines Aufwärtstrends musste das Programm gestern auf dem Gesamtmarkt erneut Verluste hinnehmen. 1,15 Millionen Neugierige markierten einen neuen Tiefstwert. So fiel auch der Marktanteil von zuletzt annehmbaren 6,0 auf mäßige 5,1 Prozent zurück. Einzig in der Zielgruppe durfte RTL aufatmen, denn hier hatte sich das jüngere Publikum auf 0,65 Millionen Menschen vergrößert. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 13,3 Prozent. Zudem musste man sich in der Tagesrangliste lediglich hinter den European Championships einordnen.Ab 22.30 Uhr strahlte RTL die neue Showaus. Hierfür blieben weiterhin 0,88 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm sitzen. Somit kletterte die Sehbeteiligung nach oben auf passable 6,0 Prozent. Bei den 0,47 Millionen Umworbenen ging der Abend zudem mit überzeugenden 13,1 Prozent Marktanteil zu Ende.