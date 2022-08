«Goodbye Deutschland»-Wiederholung steigert sich langsam

Quotennews

Unterdessen versuchten sowohl ProSieben als auch RTLZWEI mit ihrem Filmprogramm möglichst viele Zuschauer abzufangen.



VOX wiederholt weiterhin alte Ausgaben der Dokusoap, nachdem man die Ausstrahlung von «Magnum P.I.» aufgrund miserabler Quoten abgebrochen hat. In der Vorwoche lief auch das Ersatzprogram nicht überzeugend. Gestern steigerte man sich jedoch von zuletzt 0,54 auf 0,63 Millionen Zuschauer. Dennoch blieb der Marktanteil bei mauen 2,8 Prozent hängen. Bei den 0,27 Millionen Jüngeren wurden diese Woche akzeptable 5,5 Prozent eingefahren.ProSieben füllte den Abend mit, was 0,89 Millionen Fernsehenden überzeugte. Dies hatte einen hohen Marktanteil von 4,5 Prozent zur Folge. Bei den 0,35 Millionen Umworbenen standen solide 7,8 Prozent auf dem Papier. Der Actionfilm «xXx: Die Rückkehr des Xander Cage» ► folgte mit 0,36 Millionen Interessenten und erhöhte somit auf starke 5,1 Prozent. Bei den 0,11 Millionen Werberelevanten ging es jedoch abwärts auf maue 5,8 Prozent Marktanteil.Doch auch RTLZWEI ließ sich mit seinem Filmprogramm nicht so leicht abschütteln. Der Actionthrillerlandete mit 0,74 Millionen Zusehenden bei überzeugenden 3,4 Prozent Marktanteil. Die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen befanden sich mit 4,5 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Es folgte der Film, welcher mit einem Publikum von 0,39 Millionen Menschen bei 3,4 Prozent stagnierte. Die 0,18 Millionen Jüngeren kletterten auf starke 6,1 Prozent Marktanteil.