ZDF räumt erneut mit den European Championships ab

Quotennews

Nicht nur zur besten Sendezeit sondern auch über den ganzen Tag verteilt kamen mit den verschiedenen Sportdisziplinen überzeugende Resultate zustande.



Den 9. Wettkampftag der European Championships übertrug gestern das ZDF . Los ging es ab 10 Uhr mit Leichtathletik, was bereits 1,16 Millionen Zuschauer zum Einschalten überzeugte. Dies hatte einen hohen Marktanteil von 20,9 Prozent zur Folge. Auch die 0,14 Millionen Jüngeren punkteten mit starken 11,3 Prozent. Zur Kanu-EM schalteten ab 14.20 Uhr schließlich 1,91 Millionen Interessenten ein, was zu überzeugenden 19,3 Prozent führte. Die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich herausragende 14,0 Prozent Marktanteil.Besonders groß war das Interesse für die Wasserspringen-EM ab 16.00 Uhr. Hier kletterte die Reichweite auf 2,24 Millionen Menschen, wodurch auch die Quote auf hohe 20,2 Prozent stieg. Bei den 0,37 Millionen jüngeren Sportbegeisterten standen nun ausgezeichnete 17,6 Prozent Markanteil auf dem Papier. Tischtennis punktete ab 19.25 Uhr zwar bei 2,15 Millionen Zuschauern, der Marktanteil fiel jedoch auf akzeptable 11,0 Prozent zurück. Die 0,37 Millionen Jüngeren hielten sich bei einem hohen Resultat von 10,1 Prozent.Auch zur Primetime bot der Sender weiterhin ein Sportprogramm. Die Klippenspringen-EM lag nun bei 3,30 Millionen Neugierigen, was einer guten Sehbeteiligung von 15,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden starke 13,6 Prozent gemessen. Ganz vorne an der Spitze der Tagesrangliste lag schließlich noch Leichtathletik, was ab 20.45 Uhr 4,13 Millionen Zusehende verfolgte. Der Marktanteil machte einen deutlichen Sprung auf hohe 18,3 Prozent. Ein ähnliches Bild bot sich bei den 0,92 Millionen Jüngeren, die nun ausgezeichnete 18,2 Prozent Marktanteil ergatterten.