Der «Tatort» ist nicht zu schlagen am Sonntag

Quotennews

Live-Sport, Spielfilme, private Shows - am Sonntag lief eine Wiederholung eines «Tatorts» und es ergab sich die größte Reichweite.

Die Sommer-Wiederholungen der «Tatort»-Episoden geht weiter. Mit demspielte das Erste gestern eine bereits im Juni 2020 gezeigte Folge, die damals mit 9,84 Millionen Zuschauern starke 28,7 Prozent Marktanteil einfahren konnte. Mit 2,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen reichte es damals zudem zu 25,6 Prozent am jungen Markt - schlichtweg eine Runde und gute Leistung also. Was kann der Streifen aber nach etwas mehr als zwei Jahren noch?Einiges! Zumindest holte der «Tatort» aus Bayern gestern im Verhältnis starke 5,50 Millionen Zuschauer und 0,83 Millionen jüngere Fernsehzuschauer. Die Reichweiten klingen erst einmal geringer, doch bei den Marktanteilen von insgesamt 21,0 Prozent und 14,0 jungen Prozent wird deutlich, dass sich die Wiederholung nicht verstecken muss. Nach der Primetime verließ sich das Erste, wie in den letzten zwei Wochen, aufDie schwedische Chefinspektorin holte mit zwei Folgen 1,87 und 1,34 Millionen Zuschauer zum Sender, die Marktateile sanken demnach auf 8,3 und 7,8 Prozent. Die jüngeren Zuschauer verabschiedeten sich nahezu komplett nach dem «Tatort», es verweilten vorerst 0,23 und schließlich 0,15 Millionen Jüngere vor den Bildschirmen. Damit ergaben sich 4,3 und 3,6 Prozent am entsprechenden Markt.