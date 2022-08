Starke Quoten für den letzten Tag der «European Championships 2022»

Quotennews

Im Zweiten spielte sich gestern der letzte Tag der «European Championships 2022» ab - Von Kanu über Rad bis Turnen, Tischtennis und Leichtathletik war nochmal alles geboten.

Vom 11. bis zum 21. August begeisterte München sich und die Zuschauer vor den Bildschirmen mit denund auch gestern, am letzten Wettkampftag, sollte neben spannenden Finals beste Quoten eingefahren werden. Dabei machten die «Championships» nicht einmal den sportlichen Anfang im Zweiten, denn parallel findet in Rom die «Schwimm-EM» statt. Diese bot die ersten Live-Minuten ab etwa 10:15 Uhr und schon hierzu waren bereits 1,36 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen bereit. Der Marktanteil lag direkt bei guten 15,0 Prozent, mit 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen reichte es zu anfänglichen 8,3 Prozent. Ab 11:00 Uhr übernahm dann München mit dem Beachvolleyball-Halbfinale der Männer zwischen dem Polen Bartosz Losiak und dem Tschechen David Schweiner vor 1,71 Millionen Zuschauern und 0,25 Millionen jüngeren Zuschauern.Um 11:30 Uhr startete das Finale der Straßenradlerinnen, das die Niederländin Lorena Wiebes gewinnen sollte, beste Deutsche wurde Lisa Brennauer als Vierte. Den nächsten Quoten-Durchbruch lieferte das C2 200m Männer-Finale der Kanuten ab etwa 12 Uhr. Hierzu kamen 2,0 Millionen Zuschauer und 0,29 Millionen jüngere Fernsehzuschauer zusammen - die Marktanteile schraubten sich beim Gold-Sieg der Polen auf 19,2 und 11,6 Prozent nach oben. Im K2 200m-Finale der Frauen im Anschluss kam das deutsche Team um Jule Hanke und Paulina Paszek auf einen starken dritten Platz. Über den gesamten Tag hinweg hielt das Zweite mit den Übertragungen in etwa die 2-Millionen-Marke an Zuschauern.Die Wasserspringen-EM aus Rom holte ab 17:20 Uhr nochmal deutlich bessere 2,33 Millionen Zuschauer an Land, der Marktanteil blieb bei 16,4 Prozent konstant gut, während sich die jüngeren Zuschauer mittlerweile ebenfalls konstant auf 0,35 Millionen und damit einen Marktanteil von 12,1 Prozent gesteigert hatten. Das absolute Highlight waren dann aber natürlich die späten Leichtathletik-Events ab 19:10 Uhr. Aus quotensicht konnt sich das Zweite auf starke 5,12 Millionen Zuschauer und damit 21,0 Prozent am Markt freuen. Mit 1,2 Millionen jüngeren Zuschauern stellt der Sender aus Mainz zudem die beste Reichweite aller Sender bei den 14- bis 49-Jährigen am gesamten Tag - hier kamen 22,1 Prozent am entsprechenden Markt zusammen. Aus sportlich deutscher Sicht holte Julian Weber im Speerwurf-Finale mit 87,66m Gold und den Schlusspunkt setzten Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Schlussläuferin Rebekka Haase mit Gold aus der 4 x 100m Staffel.