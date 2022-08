Grünes Licht für neue Milo-Ventimiglia-Serie

US-Fernsehen

Jahrelang stand er für «This Is Us» vor der Kamera.

ABC hat dem Spionage-Dramamit Milo Ventimiglia in der Hauptrolle aus «This Is Us» einen Serienauftrag erteilt. Die Serie wurde ursprünglich als Teil der ABC-Pilotfolge 2022 bestellt. Sie wird nun in der Mitte der Saison 2023 auf ABC debütieren.Die Serie basiert auf der koreanischen Serie «My Fellow Citizens» von Korean Broadcasting System. In der amerikanischen Version führt eine leidenschaftliche Nacht zur Liebe zwischen dem Hochstapler Charlie (Ventimiglia) und der verdeckten CIA-Beamtin Emma (Catherine Haena Kim), die sich unwissentlich auf einem beruflichen Kollisionskurs befinden. Während Charlie das "Familiengeschäft" ankurbelt, um endgültig auszusteigen, ist Emma dem rachsüchtigen Kriminellen auf den Fersen, der Charlies Familienschulden in der Hand hat – und zwingt die beiden, sich mit den Lügen auseinanderzusetzen, die sie erzählt haben, um sich und ihre Familien vor katastrophalen Folgen zu bewahren.In der Serie spielen außerdem William Fichtner als Leo, Tim Chiou als David, Freda Foh Shen als Grace, James Saito als Joseph, Sarah Wayne Callies als Birdie, Felisha Terrell als Daphne und Polly Draper als Fran.