«Die leckerste Idee Deutschlands»: Marathon-Format holt ansprechende Quoten

Quotennews

Die fast vierstündige Sendung wurde mit 7,5 Prozent in der Zielgruppe belohnt.

Vor 1,06 Millionen Zuschauer versuchte VOX im vergangenen Septemberzu küren. Damals ging Hani Alhay mit seiner Döner-Kartoffelwurst als Sieger hervor, was auf dem Gesamtmarkt für eine Sehbeteiligung von annehmbaren 4,3 Prozent sorgte. Auch in der Zielgruppe lief es mit 6,4 Prozent ordentlich, schließlich dominierten an jenem Sonntagabend Das Erste und das ZDF mit der Ausstrahlung des Triells zwei Wochen vor der Bundestagswahl.Auch in diesem Jahr sucht «Die Höhle der Löwen»-Moderator Amiaz Habtu wieder nach leckeren Startups, denen ein Platz in den Supermärkten von Rewe winkt. Sieger diesmal wurde Gordon Prox. 0,72 Millionen Zuschauer sind nun mit dessen „Quinoa Bites“ bestes vertraut, davon stammten 0,34 Millionen aus der Zielgruppe. Teil der Sendung war auch das Promi-Panel bestehend aus Jana Ina Zarella, Tim Mälzer, Mirja Boes, Inka Bause und Ines Quermann, die für einen Gesamtmarktanteil von etwas unterdurchschnittlichen 3,5 Prozent sorgten. Der Sendeplatz am Montag bescherte VOX ordentliche 7,5 Prozent.Auch am Nachmittag lief es für den Kölner Sender wie geschmiert. Mit sämtlichen Formaten holte man nie weniger als sechs Prozent in der werberelevanten Zuschauerschaft. Am erfolgreichsten lief es fürum 17:00 Uhr, als 0,81 Millionen Menschen zusahen. Die Marktanteile lagen mit 7,4 Prozent bei allen und 10,7 Prozent bei den Umworbenen weit über dem Senderschnitt. Auchum 19:00 Uhr überzeugte einmal mehr mit starken 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Kurz vor der Primetime stimmten sich 0,97 Millionen mit den leckeren Rezepten der Wiener Gruppe ein.