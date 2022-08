Krüger & Gottschalk bringen keinen Erfolg

Quotennews

Jubiläums-Shows gehen immer? Offenkundig nicht. RTL wollte «40 Jahre Supernasen» feiern - von einem Erfolg war das weit entfernt.

1,16 Millionen Zuschauer, 0,24 Millionen Umworbene und Marktanteile von insgesamt 6,8 Prozent und 7,8 Prozent am Markt der Zielgruppe. So präsentierte sich «LIFE - Menschen, Momente, Geschichten» im direkten Vorlauf zur RTL-Primetime und wenn auch teilweise minimal, prozentual sollten beide Kategorien mit dem Beginn vonfallen. Da muss Köln jetzt durch: Insgesamt schauten lediglich 0,88 Millionen Zuschauer rein, der Marktanteil fiel auf schwache 4,1 Prozent. Die Zielgruppe konnte das Gesamtbild etwas aufwerten, denn mit 0,32 Millionen Werberelevanten konnten immerhin 7,7 Prozent am Markt gehalten werden - gut war davon rein gar nichts.Lag es also am Tag? Am Inhalt? Der Konkurrenz? So einfach ist es dann doch nicht, denn zur gesamten Wahrheit der mäßigen RTL-Leistung gehört auch, dass einzigbei VOX mit 0,96 Millionen Zuschauern eine größere Reichweite einfangen konnte. Mit 0,32 Millionen umworbenen Zuschauern stellt RTL sogar den Primetime-Bestwert der privaten Sender. Besser wird die Leistung dadurch nicht, doch zeigt sich, dass insgesamt gestern wenig Interesse am privaten Fernsehen herrschte. Die Konkurrenz war also nicht übermächtig, eher im Gegenteil, und am Tag kann es ein Stück weit gelegen haben, wobei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch über 4 Millionen Zuschauer zum Abend möglich waren. Dann also der Inhalt? An sich erfüllte die Show im Vorfeld die üblichen RTL-Zutaten. Der Anlass gibt Grund zu feiern, mit Gottschalk und Krüger sind zwei charismatische Protagonisten gefunden, Laura Wontorra moderiert und mit Frauke Ludowig, Chris Tall und Oliver Pocher erscheinen die üblichen RTL-Gäste. Da hätte schon mehr bei herauskommen müssen.Das Anschluss-Programm, die Doku, holte mit 0,86 Millionen einen verbesserten Marktanteil von 5,9 Prozent an den Rhein, die Zielgruppe hielt sich mit 0,3 Millionen Zuschauern wacker, während der Marktanteil auf 9,2 Prozent steigen konnte. Mitab etwa Mitternacht sollte das Interesse dann aber geringer werden. Die Reichweite schmälerte sich auf 0,49 Millionen, der gesamte Marktanteil fiel auf 5,2 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen verblieben 0,19 Millionen Fernsehzuschauer und damit noch immer ordentliche 8,8 Prozent am entsprechenden Markt.