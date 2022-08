«Herr Raue reist!»: Tim Raue geht zu RTL+

TV-News

Der Streamingdienst hat sich die erste Staffel des MagentaTV-Formats gesichert. Außerdem schlägt die preisgekrönte Comedy-Serie «Hacks» in Deutschland auf.

Tim Raue startete mit dem Fernsehdienst der Deutschen Telekom, MagentaTV, im vergangenen Jahr eine neue Doku-Reihe mit dem Titel, bei der er in jeder Folge um den Globus reist, um den echten und originalen Geschmack internationaler Küchen zu entdecken. Dabei zieht er immer Vergleiche zu den hierzulande bekannten Gerichten und erklärt, ob diese mit denen der Heimat mithalten können. Bislang lief das Format nur bei MagentaTV, durch die Kooperation der Deutschen Telekom und RTL Deutschland wird das Format ab dem 1. September nun einem breiteren Publikum bekannt.Ab da startet die erste Staffel beim Streamingdienst RTL+. Darin geht es für den Sternekoch unter anderem nach Istanbul, New Orleans, Mexico City und nach Phuket in Thailand. Im Herbst kommt «Herr Raue reist!» dann auch ins lineare Fernsehen. RTL Living zeigt das MagentaTV Original ab dem 7. November jeweils um 20:15 Uhr.Für Mitte September, genauer gesagt ab dem 15. September, hat RTL+ zudem die mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnete Dramedyangekündigt. Das HBO-Max-Original wurde im vergangenen Jahr dreimal mit der begehrten Statue ausgezeichnet, darunter Jean Smart als beste Hauptdarstellerin einer Comedy-Serie. In diesem Jahr darf «Hacks» auf fünf Auszeichnungen hoffen. Im Mai erschien die zweite Staffel, die aber bei RTL+ noch auf sich warten lässt.Im Mittelpunkt der Serie steht Deborah Vance (Smart), eine erfolgreiche Stand-up-Comedian, deren Show seit Jahren einen festen Platz im täglichen Programm eines bekannten Kasinos in Las Vegas hat. Als dort mehr Platz für jüngere Talente gemacht werden soll, steht Deborahs luxuriöses Leben auf der Kippe. Doch ihr Manager hat eine vermeintlich glänzende Idee: Deborah soll mit der 25-jährigen Autorin Ava (Hannah Einbinder) ein gemeinsames Comedy-Programm auf die Bühne bringen. Allerdings können sich die egozentrische Diva und die junge Narzisstin nicht ausstehen.