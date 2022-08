sixx schiebt «This Is Us» später in den Abend

TV-News

Statt um 20:15 Uhr darf die US-Serie erst etwas später am Abend loslegen. Dafür füllt einmal mehr «Gilmore Girls» die Sendezeit zur besten Uhrzeit.

Warum der Frauensender sixx seine Primetime mit der fünf Jahre alten ersten Staffel der US-Seriefüllen will, bleibt deren Geheimnis. Schon bei ProSieben wurde «This Is Us» zum Flop und verschwand alsbald aus dem Programm. Aus dem Plan immer am Mittwochabend ab 20:15 Uhr zwei Folgen ausstrahlen zu wollen, wird künftig nichts mehr. Dafür waren die Einschaltquoten zu schlecht.Die beiden Auftaktfolgen sahen vor anderthalb Wochen nur 80.000 und 70.000 Zuschauer ab drei Jahren in der Zielgruppe kam man nicht über 0,8 und 0,4 Prozent Marktanteil hinaus. In dieser Woche halbierte sich das Ergebnis nochmals auf katastrophale 0,2 Prozent. Insgesamt interessierten sich nur jeweils 40.000 Zuschauer für die Doppelfolge. Zwar bleibt «This Is Us» künftig im Programm, doch wird die Dramedy etwas später in den Abend geschoben.Statt um 20:15 Uhr beginnen die zwei Folgen künftig erst eine Stunde später um 21:15 Uhr. Zuvor soll sixx-Dauerbrennerfür einen besseren Start in den Abend sorgen. Zuletzt füllte das Mutter-Tochter-Duo seit Anfang Juli im Alleingang die Primetime, seit zwei Wochen rutschte das Programm dann auf den 22:15-Uhr-Sendeplatz. Die 20:15-Uhr-Ausgaben der vergangenen Wochen waren aber ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt und sorgten in der Spitze für 1,1 Prozent. Anfang August sorgten die bislang letzte 20:15-Uhr-Folge gar nur für miserable 0,4 Prozent. Fraglich ob es für den sixx-Mittwoch so eine Verbesserung geben kann.