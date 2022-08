«Volles Haus!», volles Programm?

Quotenmeter.FM

Noch tappt die Medienindustrie völlig im Dunkeln, was Sat.1 eigentlich am Vorabend plant.

Was erwartet die Fernsehzuschauer künftig bei der neuen Sat.1-Show «Volles Haus!». Die „Bild“ sprach von einem Start im Oktober, aber der Sender dementierte. Beim künftigen Gemischtwarenladen, der künftig zwischen 16.00 und 19.00 Uhr laufen soll, werden unter anderem Jochen Schropp und Jasmin Wagner durch das Programm führen.Bei der diesjährigen «Germany’s Next Topmodel»-Staffel wurde Liselotte Reznicek entdeckt, die mit einer eigenen Doku-Soap in dem Sat.1-Haus einziehen darf. Zudem wird Britt Hagedorn innerhalb der Sendung einen Talk führen. Viele Details sind weiterhin unklar, wie die Aufteilung der einzelnen Elemente.Veit-Luca Roth und Fabian Riedner sind von der Salami-Enthüllungstaktik von Sat.1 enttäuscht. Außerdem grenzt, deren Meinung nach, eine dreistündige Vorabendsendung an Wahnsinn. Sie fragen sich, warum Sat.1 nicht endlich reinen Tisch macht und das gesamte Konzept präsentiert, damit sowohl Zuschauer als auch Medien sich von dem Format ein Bild machen können.