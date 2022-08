Neve Campbell wird Teil von «Avalon»

US-Fernsehen

Hinter dem neuen Projekt steckt Erfolgsautor David E. Kelley.

Neve Campbell wird die Hauptrolle in der kommenden ABC-Serieübernehmen. Die Serie stammt von den Co-Autoren David E. Kelley und Michael Connelly und basiert auf einer Kurzgeschichte, die Connelly geschrieben hat. Die Serie wurde im Februar von ABC direkt zur Serienreife gebracht.Die Serie spielt in der Hauptstadt Avalon auf Catalina Island, wo Detective Nicole "Nic" Searcy (Campbell) vom LA Sheriff Department ein kleines Büro leitet. Catalina Einwohner begrüßen mehr als eine Million Touristen pro Jahr, und jeden Tag, wenn die Fähren ankommen, kommen Hunderte von potenziellen neuen Geschichten auf die Insel. Detective Searcy wird in ein karriereentscheidendes Geheimnis hineingezogen, das alles in Frage stellt, was sie über sich selbst und die Insel weiß.Die Figur der Searcy wird weiter beschrieben als die einzige Detektivin, die der Unterstation des Sheriffs von LA County auf Catalina Island zugeteilt ist. Sie ist etwas undurchschaubar, lässt sich aber nicht so leicht einschüchtern und hält an ihrer Moral fest. Ironischerweise ist es ihr starker moralischer Kompass, der sie in die größte Stadt Catalinas, Avalon, verbannt hat. Ein Job, den sich kein karriereorientierter LA-Cop wünscht, aber sie entdeckt bald, dass ihre wertvollen detektivischen Fähigkeiten auf Avalon mehr gebraucht werden, als sie sich vorstellen konnte.