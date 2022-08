Marvel-Universe: Tarene

Marvel

Die asgardische Göttin ist eine Außerirdische, die von Drehbuchautor Dan Jurgens entwickelt wurde.

Tarene ist eine der zahlreichen Figuren aus dem Marvel-Universum. Sie lebt in der Realität der Erde 616, welche die Hauptrealität in den Comics von Marvel darstellt. Der überwiegende Teil der Geschichten von Marvel spielt in dieser Realität.Die fiktive Figur der "Tarene Olson" wurde vom Drehbuchautor Dan Jurgens sowie dem Cartoonisten John Romita jr. entworfen. Erstmals erschien sie im Jahr 2000 in der Comicbuch-Reihe "Thor."Von 2006 bis 2008 griff der Autor Dan Slott die Figur auf und platzierte sie in seinen beliebten Geschichten über das "Initiative-Projekt."Tarene Olson ist eine Außerirdische, die sich nach dem Vorbild des "Thor" in eine asgardische Göttin zu verwandeln beschließt. Fortan nennt sie sich "Thor Girl" und kämpft mit ihren kosmischen Kräften an der Seite des Donnergottes gegen Marvel-Bösewichte wie Loki oder Surtur an. Im Kampf gegen letzteren verliert sie einen Großteil ihrer göttlichen Kräfte. Der Name ihrer menschlichen Identität lautet "Tara Olson."Ebenso wie "Mjöllnir", der Hammer von Thor, kommt auch Tarenes Wurfhammer immer wieder zu ihr zurück, nachdem sie ihn geworfen hat. Sie setzt ihn in vielfacher Weise gegen ihre Feinde ein. Neben seiner Funktion als Waffe nutzt sie den mystischen Hammer auch zum Fliegen, zur Erzeugung von Energieentladungen und um das Wetter zu kontrollieren. Schlägt Tarene ihren Hammer gegen eine harte Oberfläche, wechselt sie von ihrer bürgerlichen Identität "Tara Olson" zu ihrer Superheldenidentität und umgekehrt. Thor Girl ist immun gegen sämtliche irdische Krankheiten. Außerdem verleiht ihre göttliche Lebenskraft ihr die Fähigkeit, sich extrem schnell von erlittenen Verletzungen zu erholen. Sie kann zwischen den Dimensionen reisen, zum Beispiel von der Erde nach Asgard und zurück.Thor Girl gehört zu den ersten Rekruten von "Camp Hammond", eine von "Iron Man" zur Ausbildung von Superhelden gegründete Militärbasis voller Geheimnisse. Bevor sie ihre Kräfte weitgehend verlor, soll ihre Macht ein gewaltiges Ausmaß besessen haben, ähnlich dem des Göttervaters Odin. In dem Videospiel "Lego Marvel's Avengers" kommt Thor Girl als Spielcharakter vor. Ihre "Tara Olson"-Identität verkörpert die fiktive Cousine einer anderen Figur aus dem Marvel-Universum, nämlich des Diebes und Drogendealers Jake Olson.