Sat.1 nimmt Bau- und Supermärkte unter die Lupe

In dem neuen Verbraucher-Format «Der Sat.1-Check» werden Angebot, Preise und Service-Leistungen von Baumärkten sowie Bio-Produkte großer Supermarktketten untersucht.

Das ZDF bewies zuletzt immer wieder, dass Verbraucher-Reportagen ein gefragtes Gut in der TV-Landschaft sind. Sei es Anfang des Jahres die ZDFzeit-Reihe «Tricks der Lebensmittelindustrie» oder kürzlich die Reportage «Lidl: Die Insider», die sagenhafte Einschaltquoten von 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen holte. Nun will auch Sat.1 ein Stück vom Kuchen abhaben und startet am 8. September mitein eigenes ähnlich gelagertes Format.Konkret geht es in dem Verbrauchermagazin, von dem zunächst zwei Folgen angekündigt wurden, um die Frage, welcher Baumarkt hält, was er verspricht. In der zweiten Folge geht es um Bio-Produkte bekannter Supermarkt-Ketten. Ausgangspunkt ist in jeder Folge eine von Sat.1 in Auftrag gegebene aktuelle, repräsentative Verbraucherumfrage, wie es in der Ankündigung heißt.„Mit dem neuen «Sat.1 Check» setzen wir unsere Factual-Strategie konsequent fort. Wir bieten damit unseren Zuschauer:innen einen aktuellen, informativen und verbrauchernahen Service zu Produkt-Welten, die im Alltag der Menschen eine große Rolle spielen“, erklärt Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling. Inwieweit ein Baumarkt-Check die von Sat.1 angesprochene Frau ab 40 interessiert, wird sicherlich beim Blick auf die Quoten beantwortet werden.