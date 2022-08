«Yellowjackets» schnappt sich Simone Kessell

US-Fernsehen

Die Schauspielerin ist den Zuschauern schon aus «Obi-Wan Kenobi» bekannt.

Wer zum Teufel ist Lottie Matthews, fragten sich die-Fans? Und jetzt hat Showtime eine Antwort. Der Sender gab bekannt, dass die erwachsene Lottie von Simone Kessell gespielt wird, die kürzlich als Prinzessin Leias Mutter Breha Organa in «Obi-Wan Kenobi» und als Mutter von Blackbeard (Taika Waititi) in «Our Flag Means Death» zu sehen war.Lottie, die als Teenager von Courtney Eaton gespielt wird, entwickelte sich in der ersten Staffel von «Yellowjackets» zur zentralen Antagonistin der Serie. Lottie war ein reiches Kind, dessen Eltern ihrem Fußballteam ein Privatflugzeug zur Verfügung stellten, damit die Yellowjackets zu den nationalen Meisterschaften reisen konnten. Nachdem das Flugzeug in der Wildnis abgestürzt war, in der die Serie 1996 spielt, musste Lottie ihre antipsychotischen Medikamente absetzen. In der Zeitlinie 2021 waren die einzigen erwachsenen Überlebenden, die aus Staffel eins bekannt waren, die für den Emmy nominierten Melanie Lynskey (Shauna) und Christina Ricci (Misty) sowie Juliette Lewis (Natalie) und Tawny Cypress (Taissa).In der Wildnis, ohne ihre Medikamente, wurde Lottie zu einem zunehmend zwiespältigen Mitglied der Gruppe. Sie schien Visionen von der Zukunft zu haben und begann, Anhänger unter ihnen zu gewinnen. Das letzte Bild der Staffel zeigte Lottie Eaton, wie sie das blutige Herz eines Bären in einen Baumstumpfaltar legt, mit Misty (Samantha Hanratty) und Van (Liv Hewson) hinter ihr. Zuvor wurde auch enthüllt, dass sie die mysteriöse Geweihkönigin ist, die im Pilotfilm zu sehen war, als sie ein kannibalisches Festmahl unter den Mädchen überwachte.