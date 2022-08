«Take Me Out XXL» reißt keine Bäume aus

Quotennews

Auch insgesamt hatte das Programm von RTL zeitweise mit Quotenproblemen zu kämpfen.

Im vergangenen Sommer strahlte RTL insgesamt vier Episoden vonaus. Damals lief die Sendung nur zwei Stunden lang und «RTL Direkt» stand kurz vor dem Start. 2021 waren rund 1,38 Millionen Woche für Woche dabei. Jan Köppen, der Daniel Hartwich im Dschungelcamp beerben wird, war allerdings kein Garant für hohe Quoten.Nur 1,15 Millionen Zuschauer verfolgten die Show an diesem Mittwochabend, die bis 23.25 Uhr andauerte und von den Nachrichten aus Berlin unterbrochen wurde. Der Gesamtmarktanteil lag bei 5,6 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man gute 11,8 Prozent Marktanteil ein.sicherte sich 1,16 Millionen Zuschauer und führte bei den Werberelevanten zu 11,1 Prozent Marktanteil.Enttäuschend lief es auch für Teile am Morgen. Beispielsweise erreichte das einstündigenur 0,21 Millionen Fernsehzuschauer, sodass man damit einen Marktanteil von 5,2 Prozent verbuchte. Die Sendung sicherte sich 6,9 Prozent in der Zielgruppe.schlug sich mit 12,9 Prozent wesentlich besser. Das um 11.00 Uhr gezeigteblieb mit 0,22 Millionen Zuschauern auf der Streckte, darunter waren 40.000 Umworbene. Der Marktanteil war mit 3,8 Prozent sehr enttäuschend.