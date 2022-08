«The Mole»: Netflix adaptiert Reality-Show

US-Fernsehen

Das Format wurde schon in vielen Ländern ausprobiert. Jetzt soll es bei Netflix funktionieren.

Eine Reboot-Version der Reality-Serieist bei Netflix bestellt worden. In Deutschland lief «Der Maulwurf» Anfang der 2000er bei ProSieben , ehe Sat.1 unter dem Titel «The Mole» vor zwei Jahren einen weiteren Versuch startete. Die neue Version der ehemaligen ABC-Serie wird voraussichtlich in diesem Herbst auf Netflix ausgestrahlt. Wie die amerikanische Originalversion basiert auch die Netflix-Version auf dem belgischen Format «De Mol», das von Bart De Pauw, Michel Vanhove, Michiel Devlieger und Tom Lenaerts geschaffen und von Primitives vertrieben wird.Der Streamer hat der neuen Show eine Zehn-Episoden-Bestellung gegeben. In der Wettbewerbsserie arbeiten zwölf Spieler in Herausforderungen zusammen, um Geld in einen Topf zu werfen, den am Ende nur einer von ihnen gewinnen kann. Unter den Spielern befindet sich eine Person, die insgeheim als "der Maulwurf" bezeichnet wird und die Aufgabe hat, die Geld-Bemühungen der Gruppe zu sabotieren. Am Ende wird ein Spieler die Konkurrenz ausstechen und den Maulwurf entlarven, um den Gewinntopf zu gewinnen.Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening, Rikkie Proost, David Tibballs und David Burris fungieren als ausführende Produzenten der Show. Eureka Productions wird produzieren. Es gab weit verbreitete Spekulationen, dass Netflix eine neue Version von «The Mole» plant, nachdem der Streaming-Riese die ersten beiden Staffeln der Serie im Sommer 2021 in seine Bibliothek aufgenommen hatte.