Kabel Eins entführt das Publikum in «Die geheime Welt»

TV-News

Nach «50 Jahre Ballermann» soll «Die geheime Welt…» die nächste Eigenproduktion am Samstagabend werden. Die Sendung blickt unter anderem hinter die Kulissen des Europa-Parks in Rust.

Eigenproduktionen stehen bei Kabel Eins aktuell hoch im Kurs, Ende August möchte man auch den Samstagabend mit dieser Programmfarbe füllen. Den Auftakt macht die Reportagevon Peter Giesel, die sich mit der beliebten Urlaubsinsel beschäftigt. Eine Woche später, am 3. September, folgt dann der Start von. Mit der Reportage-Reihe soll dem Publikum Einblicke hinter die Kulissen von faszinierenden Lieblings- und Sehnsuchtsorten wie Freizeitparks, Zoos oder Flughäfen gewährt werden.In der ersten Folge steht «Die geheime Welt des größten Freizeitparks Deutschlands» im Mittelpunkt, der Europa-Park in Rust. Den Freizeitpark besuchen jährlich über fünf Millionen Menschen, doch sie können in den seltensten Fällen auch hinter die Kulissen und in die Abläufe des Angebots schauen. Die verborgene Welt liegt dabei meist aber nur eine Tür oder ein Schritt weiter und offenbart verborgenen Tunneln, unterirdischen Flüssen und seltsamen Fußmatten, ohne die im Park alles stillstehen würde.Kabel Eins strahlt die Sendung am Samstag, den 3. September, um 20:15 Uhr aus. Direkt im Anschluss an die über dreistündige Ausgabe wird das Format erneut gezeigt. In der Nacht ab 2:15 Uhr kommt es dann auch zur neuerlichen Ausstrahlung von «50 Jahre Ballermann».