Kroatien adaptiert «Your Honor»

Die Serie mit Emmy-Gewinner Bryan Cranston bekommt einen weiteren Ableger.

ist das Remake der israelischen Serie «Kvodo», die von Shlomo Mashiach und Ron Ninio entwickelt und von Yes TV und Koda Communication produziert wurde, wobei Yes Studios den internationalen Vertrieb übernahm. Das Format wurde weltweit verkauft, unter anderem nach Indien (SonyLiv), Frankreich (TF1), Deutschland/Österreich (ARD, ORF), Italien (RAI) und Spanien (Atresmedia, Portocabo). Die US-Version wurde von Peter Moffat für Showtime entwickelt und zeigt «Breaking Bad»-Star Bryan Cranston, der auch ausführender Produzent ist. In Deutschland verkörpert die Titelrolle Michael Jacobi.Die kroatische Produktionsfirma Antitalent hat auch einen Optionsvertrag für die Entwicklung und Produktion einer lokalen Version des weltweiten Bestsellers «Your Honor» unterzeichnet, dem Hit-Drama, dessen amerikanisches Remake für Showtime mit Emmy-Gewinner Bryan Cranston in der Hauptrolle produziert wird."«Your Honor» ist eine fesselnde Geschichte, die die Grenzen eines angesehenen Richters austestet und zeigt, wie weit er bereit ist zu gehen, um seinen Sohn zu retten. Dies ist das meistgesehene Drehbuchformat aus Israel, und wir sind begeistert, mit Antitalent zusammenzuarbeiten und eine kroatische Version in die Region zu bringen, damit die Zuschauer sie sehen können", sagte Sharon Levi, Geschäftsführerin von Yes Studios.