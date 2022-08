Toggo-Serien ab sofort mehrsprachig verfügbar

Vermischtes

Gut ein halbes Jahr nach der russischen Invasion in die Ukraine, bei der viele Menschen ihre Heimat verlassen mussten, sorgt der Kindersender Super RTL für ein adäquates Angebot für Heranwachsende, die kein Deutsch sprechen. Der Schritt bezieht sich aber nicht explizit auf Geflüchtete aus der Ukraine, sondern soll viele Sprachen miteinbeziehen. Dementsprechend gibt es ab sofort unter anderemauf Arabisch,auf Türkisch oderauf Ukrainisch.Abrufbar sind ausgewählte Episoden beliebter Animationsformate in zahlreichen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Russisch oder Serbisch, auf toggo.de und in der Toggo-App in der Kategorie „Toggo fun for everyone“, das werbefreie Angebot für Kinder ohne Deutschkenntnisse.Neben Non-Dialogue-Formaten und Spielen stehen ab sofort über 100 Episoden in sieben Sprachen zur Verfügung. So ist dienun auf Arabisch, Ukrainisch, Russisch und Serbisch im Einsatz. Die Abenteuer vongibt es auf Französisch undsteht in gleich sieben Sprachfassungen bereit. Das Angebot wird in den nächsten Wochen um neue Serien erweitert und ist auf toggo.de/aktion/together abrufbar.