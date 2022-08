Quotencheck

Der ProSieben-Flop durfte erneut auf Sendung, lief es diesmal besser für das Reality-Format?

Im Spätsommer 2021 startete ProSieben mitein neues Reality-Format, das es aber nur kurz in der Primetime überlebte. Nach nur einer Folge musste die von Annemarie Carpendale moderierte Sendung weichen und wurde am späten Abend zu Ende gebracht. Die Quoten blieben wenig überraschend weiter schwach, sodass die Nachricht etwas überraschte, dass ProSieben der Show erneut eine Chance im Programm gab. Zwar blieb es dabei, dass «HFIYL?» keinen Primetime-Platz erhielt, doch mit dem «Promi-Büßen» bekam die Sendung einen passenden Vorlauf.Doch es nutzte nichts, denn auch die Zweitverwertung wurde kein Erfolg. Die erste von sechs Folgen wurde am 7. Juli um kurz vor Mitternacht vor 0,12 Millionen Zuschauern ausgestrahlt, was einem Marktanteil von miesen 1,9 Prozent entsprach. In der Zielgruppe sah es mit gerade einmal 70.000 14- bis 49-Jährigen und 5,1 Prozent Sehbeteiligung kaum besser aus. Am 14. Juli begann die Ausstrahlung eine knappe halbe Stunde früher, sodass die Reichweite auf 0,17 Millionen stieg. Der Marktanteil wuchs ebenfalls leicht auf 2,2 Prozent. Doch beim werberelevanten Publikum waren die Zahlen rückläufig, denn nur noch 50.000 Zuschauer waren dabei. Der Marktanteil stürzte auf katastrophale 2,7 Prozent.Das sich «red.» in der Folge in die Sommerpause verabschiedete setzte ProSieben im Vorlauf auf zwei Folgen von «Das große Promi-Büßen» – eine neue und eine alte Ausgabe. Dadurch rutschte «How Fake Is Your Love?» noch später in die Nacht und startete nun erst weit nach 0:00 Uhr. In der Nacht auf den 22. Juli saßen ab 1:00 Uhr noch 50.000 Zuschauer vor dem Fernseher, davon stammten 30.000 aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen mit 1,2 Prozent bei allen und 2,5 Prozent bei den Umworbenen weiter im roten Bereich. Die letzte Juli-Ausstrahlung begann ebenfalls erst nach 1:00 Uhr und bestätigte die Reichweiten der Vorwoche. Diesmal wurden die Marktanteile mit 1,4 und 2,9 Prozent beziffert.Am 4. August holte die Reality-Sendung, bei der die Kandidaten zwischen echten und falschen Liebespaaren unterscheiden mussten, eine Reichweite von 90.000 Zuschauern ab drei Jahren. In der Zielgruppe legte die Sendung, die um 0:50 Uhr begann ebenfalls etwas zu und erreichte 50.000 junge Seher. Mit Marktanteilen von 2,3 respektive 4,2 Prozent lief es aber weiter ungenügend. Das Staffelfinale bescherte der roten Sieben 60.000 Zuschauer, die Hälfte davon stammten aus der Zielgruppe. Die 0:35-Uhr-Ausstrahlung ergatterte Marktanteile von 1,3 und 2,9 Prozent.Im Durchschnitt sahen die erneut sehr zerstückelte Ausstrahlung von «How Fake Is Your Love?» 90.000 Zuschauer, was vor allem an der sehr späten Ausstrahlung nach zwei Wochen lag. Der Marktanteil lag im Schnitt bei miesen 1,7 Prozent. Die Zweitverwertung holte in der Zielgruppe im Schnitt 40.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil wurde mit 3,4 Prozent beziffert. Damit steht endgültig fest: Das Format ist und bleibt ein Flop.