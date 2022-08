Doppelte Dosis «Hartz und herzlich» bei RTLZWEI überzeugt

Quotennews

Auch Kabel Eins punktet mit Filmübertragungen, während das Interesse an der Ausstrahlung von «Navy CIS: Hawaii» zunehmend sinkt.



RTLZWEI schickte zur gestrigen Primetimedirekt im Doppelpack auf Sendung und hatte dafür zwei neue Ausgaben im Gepäck. 0,69 Millionen Zuschauer schalteten zu Beginn ein, was einem hohen Marktanteil von 3,0 Prozent entsprach. Auch bei den 0,26 Millionen Jüngeren wurden überzeugende 5,4 Prozent Marktanteil gemessen. Damit verbesserte sich der Sender gegenüber den Vorwochen, als man mit «Hartz Rot Gold» in die Primetime startete. Mit der zweiten Ausgabe wuchs die Quote bei einem Publikum von 0,53 Millionen Menschen weiter auf starke 3,5 Prozent. Die 0,15 Millionen Umworbenen fielen auf solide 4,3 Prozent Marktanteil zurück.Kabel Eins startete mit dem Filmin die Primetime und bewegte somit 0,84 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies entsprach einem starken Marktanteil von 4,1 Prozent. Bei den 0,22 Millionen Werberelevanten wurden hohe 5,1 Prozent verbucht. Der Actionfilmhielt sich mit 0,22 Millionen Fernsehenden weiterhin konstant bei 4,1 Prozent. Auch die 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich erneut 5,1 Prozent.Sat.1 setzt weiterhin auf die Ausstrahlung der neuen Staffel von. Allerdings sank man gestern auf einen neuen Tiefstwert von 1,03 Millionen Interessenten ab. So konnte auch nicht verhindert werden, dass der Marktanteil unter den Senderschnitt auf passable 4,5 Prozent fiel. Etwas besser sah es da bei den 0,29 Millionen Jüngeren mit soliden 6,2 Prozent aus.