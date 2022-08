Kaley-Cuoco-Komödie erscheint im September

US-Fernsehen

Die «The Big Bang Theory»-Schauspielerin stand mit Pete Davidson vor der Kamera.

Die kommende romantische Komödie von Pete Davidson und Kaley Cuoco wird am 21. September exklusiv auf Peacock Premiere feiern, wie der Streamer am Dienstag bekannt gab. Unklar ist, wann der Streifen beim deutschsprachigen Angebot erscheint.Im Mittelpunkt des Films mit dem Titel, nach der bekannten Romantikkomödien-Trope, steht Sheila (Cuoco), eine Frau, die eine Zeitmaschine benutzt, um ein erstes Treffen zwischen ihr und Gary (Davidson) zu wiederholen, um eine Liebe auf den ersten Blick zu arrangieren. Doch als Gary in den Tagen nach ihrer magischen Nacht nicht Sheilas Vorstellung von Perfektion entspricht, geht sie noch weiter in die Vergangenheit zurück, um ihn zu ihrem Traummann zu formen."Wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, wäre ich hin- und hergerissen. Soll ich zu unserem Veröffentlichungsdatum springen oder soll ich zurückgehen und noch einmal die Freude erleben, die es war, diesen Film zu machen? Zum Glück ist das eine Entscheidung, die ich nicht treffen muss", sagte Regisseur Alex Lehmann in einem Statement. "Ich freue mich darauf, dass die Zuschauer auf diese wilde, romantische Reise mitgenommen werden, exklusiv bei Peacock ."