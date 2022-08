Tamera Mowry-Housley moderiert neue Amazon-Show

US-Fernsehen

Die Moderatorin stand bereits für Serien wie «Sister, Sister» vor der Kamera.

wird von der Schauspielerin und Produzentin Tamera Mowry-Housley moderiert, kündigte Amazon an, als das Unternehmen der Show grünes Licht gab. Die Konditorin Clarice Lam und der Kuchendesigner und Konditor Joshua John Russell werden ebenfalls als Juroren an der Serie teilnehmen.Die, deren Entwicklung im März angekündigt wurde, lädt einige der besten Bäcker Amerikas ein, in die Welt von Dr. Seuss einzutauchen. In der Show müssen die Teilnehmer erstaunliche Süßwarenkreationen herstellen, die mit beliebten Seuss-Figuren wie der Kater mit Hut, dem Grinch und anderen in Verbindung stehen. In jeder Folge wird den Bäckern eine Aufgabe gestellt, die auf Seuss-Figuren und -Geschichten basiert. Ihre Kreationen werden dann nach Geschmack, Kreativität und Erzählweise bewertet.Mowry-Housley war bereits in Sendungen wie «Sister, Sister», «Tia und Tamera» und der Talkshow «The Real» zu sehen. Während ihrer Zeit als Co-Moderatorin der Talkshow gewannen sie und ihre Co-Moderatoren einen Daytime Emmy für herausragende Unterhaltungstalkshow-Moderatoren. Die Schauspielerin hat auch Erfahrung im Bereich des Wettbewerbsfernsehens, da sie in der Vergangenheit den Hulu-Backwettbewerb «Baker's Dozen» sowie «Table Wars» moderierte, wo sie an der Seite von Martha Stewart und Chris Hessney das Design beurteilte.