HBO Max und Vice machen Doku über die Rush Week

US-Fernsehen

Man taucht damit tief in das Leben der Universität von Alabama ein.

Die virale TikTok-Sensation, auch bekannt als «Sorority Recruitment Week» an der University of Alabama, wird von Vice Studios und HBO Max als Dokumentarfilm aufbereitet. Unter der Regie von «Introducing, Selma Blair»-Regisseurin Rachel Fleit wird der Dokumentarfilm derzeit in Tuscaloosa gedreht, wo die "Rush Week" an der University of Alabama kürzlich mit mehr als 2.500 Studenten zu Ende ging, die sich für 19 Studentenverbindungen bewarben."Dieser Film ist eine nachdenkliche und einfühlsame Darstellung junger Frauen im Jahr 2022, die sich in der Rush-Woche der Universität von Alabama befinden", sagte Fleit in einer Erklärung, die der ‚New York Times‘ am 12. August zur Verfügung gestellt wurde und in der bestätigt wurde, dass der Film gedreht wird.Ein Vertreter von Vice Studios sagte der ‚Times‘, dass "versteckte Mikrofone" nicht in die Produktion involviert sind, nachdem Gerüchte auf TikTok aufgetaucht waren, dass Kandidatinnen während der Rekrutierung 2022 mit versteckten Aufnahmegeräten erwischt wurden.