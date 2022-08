Übertragung der European Championships kommt gut an

Quotennews

Über den ganzen Tag verteilt sendete Das Erste zahlreiche Disziplinen. Zur Primetime schalteten schließlich mehr als vier Millionen Interessenten ein.



Der gestrige Sporttag im Ersten startete mit den European Championships 2022, die momentan in München abgehalten wird. Schon ab 9.00 Uhr war Leichtathletik, unter anderem mit dem Hürdenlauf zu sehen. Hier waren bereits 1,21 Millionen Zuschauer mit von der Partie, was einem starken Marktanteil von 17,9 Prozent entsprach. Die 0,14 Millionen Jüngeren sicherten sich hohe 11,3 Prozent. Beachvolleyball überzeugte ab 11.25 Uhr 1,40 Millionen Fernsehende, wobei die Quote jedoch auf gute 15,1 Prozent sank. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren überzeugende 11,2 Prozent Marktanteil möglich.Das Bahnrad-Fahren übernahm ab 17.30 Uhr und lockte 1,90 Millionen Neugierige. Dies spiegelte sich in hohen 14,7 Prozent Marktanteil wider. Bei den 0,22 Millionen jüngeren Sportbegeisterten waren noch 10,0 Prozent drin. Mit Schwimmen stieg die Reichweite schließlich auf 2,19 Millionen Zuschauer, während der Marktanteil auf gute 13,2 Prozent sank. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren standen 9,8 Prozent auf dem Papier.Auch zur Primetime waren die Sportler noch aktiv und der Sender übertrug die Europameisterschaften weiterhin. Im Fokus standen verschiedene Leichtathletik-Disziplinen wie Weitsprung, Diskuswerfen oder Zehnkampf. 4,15 Millionen Fernsehende verfolgten das Programm, wodurch Das Erste starke 18,1 Prozent Marktanteil einfuhr. Bei den 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren dem Sender herausragende 16,5 Prozent Marktanteil sicher.