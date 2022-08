Primetime-Check

Wie lief es für die vorerst letzte Montagsfolge von «Goodbye Deutschland»? Konnte «Wer wird Millionär?» bei RTL überzeugen? Wie viele Menschen sahen die Krimi-Wiederholung von «Donna Leon»?

Das Erste setzte um 20:15 Uhr aufund ergatterte damit eine Reichweite von 4,52 Millionen Zuschauern. Der acht Jahre alte Film verbuchte Marktanteile von starken 18,5 Prozent bei allen und mäßigen 5,4 Prozent bei den Jüngeren. Im Anschluss sahennoch 2,53 Millionen Interessierte. Die Marktanteile bewegten sich ab 21:45 Uhr bei 11,5 und 5,9 Prozent. Im ZDF waren die Wettbewerbe deraus München zu sehen. In der Primetime ab 20:05 Uhr waren Leichtathletik und Beachvolleyball vertreten. Dies sorgte für 3,07 und 2,85 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 12,9 und 12,7 Prozent. Bei den Jüngeren standen grandiose 12,5 und 11,6 Prozent auf dem Papier.RTL vertraute aufund wurde mit 2,81 Millionen Zuschauern belohnt. Das Quiz mit Günther Jauch markierte eine Sehbeteiligung von 12,6 Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe standen 0,48 Millionen Zuschauer und solide 10,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Vonließen sich 2,18 Millionen Zuschauer über die aktuelle Nachrichtenlage informieren. Ab 22:15 Uhr lag der Zielgruppenanteil bei 8,5 Prozent. VOX strahlteaus und ergatterte ein 0,94-millionenköpfiges Publikum. Die dreistündige Sendung fuhr Marktanteile von annehmbaren 4,2 Prozent bei allen und guten 7,9 Prozent bei den Umworbenen ein. RTLZWEI setzte auf Programm aus Italien und zeigte die Welt der Camper.markierte eine Reichweite von 0,67 Millionen und eine Einschaltquote in der Zielgruppe von ordentlichen 4,8 Prozent.In Sat.1 gab es die vorerst letzte Ausgabe vonzu bewundern. Die Spielshow unterhielt 1,21 Millionen Zuschauer und sorgte für eine Zielgruppenquote von 9,2 Prozent. Weitere Folgen wird es im kommenden Jahr geben. Eine-Doppelfolge kam bei ProSieben nicht über 0,69 und 0,68 Millionen Zuschauer hinaus. Der Marktanteil bewegte sich mit 6,5 und 6,0 Prozent im unterdurchschnittlichen Bereich.lockte 0,71 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins. In der Zielgruppe wurde der Marktanteil mit guten 5,7 Prozent beziffert.