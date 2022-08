Termin bekannt: ProSieben schafft Mitte September den Sonntags-Blockbuster ab

TV-News

Ab Mitte September übernimmt mit «Local Hero» das erste von insgesamt vier Eigenproduktionen den Sendeplatz am Montagabend.

Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und Sat.1, krempelt weiter seine beiden Sender um. Während er beim Bällchensender für den Winter nichts weniger als einen „Paradigmen-Wechsel“ für das Nachmittagsprogramm angekündigt hatte und die Daytime mit dem Live-Magazin «Volles Haus!» bestücken wird, hatte er zuvor bereits die Abschaffung des ProSieben-Blockbusters am Sonntagabend angekündigt. Nun hat die Unterföhringer TV-Station einen Termin genannt, ab wann die erste Eigenproduktion statt eines Hollywood-Filmes zu sehen sein wird.Los geht es ab dem 18. September mit, weitere drei Eigenproduktionen sind bereits in der Pipeline ( Quotenmeter berichtete ). In vier Ausgaben soll jeweils ein prominentes Duo die Traditionen und Bräuche eines vorgegebenen Landes entdecken und erleben und in einem „außergewöhnlichen Landesduell“ gegeneinander antreten. Vor Ort erhalten die prominenten Reisenden von einheimischen Experten, genannt „Local Coaches“, den ultimativen Crashkurs über Gepflogenheiten ihres Landes und Aufgaben rund um Land und Leute, die es nicht unbedingt in jedem Reiseführer gibt, wie ProSieben versicherte.Mit dabei sind Choreografin Nikeata Thompson und Journalist Jenke von Wilmsdorff, die nach Mexiko reisen, die Schauspieler Edin Hasanovic und Ken Duken zieht es nach Schottland, Moderatorin Verona Pooth und Komiker Wigald Boning werden Thailand erkunden und zum Abschluss am 9. Oktober treten die «Germany’s Next Topmodel»-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky in Japan gegeneinander an.«Local Hero» wird ein schweres Erbe antreten müssen, denn zuletzt lief es für die Spielfilme sehr gut. Seit Juni sahen im Schnitt 1,30 Millionen Zuschauer die meist actiongeladenen Blockbuster. In der Zielgruppe steht damit ein Marktanteil von durchschnittlich 10,2 Prozent zu Buche. Ein automatischer Erfolg ist mit diesem Sendeplatz jedoch nicht verbunden. Dies bewies zuletzt RTL , dasaufgrund mieser Einschaltquoten aus dem Programm nahm und stattdessen fortan in der Nacht von Freitag auf Samstag versendet.