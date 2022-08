«Another Monday»: ZDFneo startet neue Mystery-Serie im Oktober

TV-News

Gefangen in einer 24-Stunden-Schleife entdecken nach und nach immer mehr Menschen die Zeitanomalie, in der die Menschheit gefangen ist. Die sechsteilige Serie feiert im Oktober Premiere.

Anfang des Jahres hatte der Spartensender ZDFneo die Seriebereits im Kasten, nun steht für die Mystery-Reihe auch ein Sendetermin fest. Das sechsteilige neoriginal wird am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Oktober, jeweils im Dreierpack ab 20:15 Uhr versendet. Im Zentrum der Serie steht die Anomalie, dass Taten keine Konsequenzen und keine Auswirkungen haben, denn die Menschheit beginnt nach und nach zu begreifen, dass sie in einer 24-Stunden-Schleife gefangen ist.Drei Menschen in extremen Lebenslagen stellen diese Zeitanomalie zuerst an sich fest. Doch immer mehr Menschen werden sich dieser scheinbar nie endenden Wiederholungen bewusst. Schon bald teilt sich die Welt in zwei Gruppen: Erweckte Menschen, die sich der 24-Stunden-Loops bewusst sind, und Amnesisten, Menschen, deren Erinnerungen jeden Tag aufs Neue gelöscht werden. Um herauszufinden, warum die Erweckten erwacht sind und wie sie wieder aus dieser Zeitschleife herauskommen, um das Phänomen zu begreifen und es für sich zu nutzen, verfolgen die drei Hauptfiguren Freya Hüller, Moritz Becker und Sophie Nolting – gespielt von Susanne Bormann, Ben Münchow und Alina Stiegler – geheimnisvolle Spuren. Tragische Ereignisse zwingen sie dazu, sich endlich mit sich selbst, ihren Fehlern und Fähigkeiten – im Guten wie im Schlechten – auseinanderzusetzen. Das Phänomen stellt sie schließlich vor eine fatale Entscheidung: Macht sie die Schleife zu Monstern, oder bleiben sie Menschen?In weiteren Rollen spielen Ulrich Brandhoff, Emilie Neumeister, Thomas Niehaus, Aybi Era, Adrian Julius Tillmann, Vanida Karun, Jörn Grosse, Tom Böttcher, Jörg Witte, Vedat Erincin, Riccardo Campione, Carla Nije, Lennart Herrmann und Giovanna Nodari. Regie führten Esther Bialas und Nathan Nill nach den Drehbüchern von Maximilian Baumgartner und Oliwia Strazewski. Die Produktion verantwortete Constantin Television, als Produzenten fungierten Karsten Rühle und Friedrich Widfeuer. Producerin ist Julia Lamp.