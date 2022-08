«Yes we camp!» bleibt konstant

Quotennews

Bereits Ende Juli ist Kabel Eins wieder in «Yes we camp!» gestartet - nach einer schwächeren Auftakt-Woche hat sich das Format gefangen und offenbar seine Zielgruppe gefunden.

Das Erfolgsrezept fürscheint gefunden. Kabel Eins schickte gestern die dritte Woche in Folge das Camping-Format in die Primetime, mit dem dritten unterschiedlichen Konzept. Folge eins lief noch als Doppelfolge, beginnend um 18:10 Uhr, was schrecklich schiefging. Die Folge am Vorabend verfolgten nur 0,24 Millionen Zuschauer und 0,07 Millionen Zielgruppen-Zuschauern, sodass sich Kabel Eins bodenlose 0,9 Prozent an beiden Märkten bescherte. Die Primetime-Folge am 31. Juli lief dann mit 0,63 Millionen Zuschauer und 0,28 Millionen Zuschauer recht ordentlich, dennoch überzeugen die 2,2 und 3,9 Prozent Marktanteil nicht wirklich. Für Woche zwei, am 07. August, wurde dann im Vorfeld der 20:15 Uhr-Ausstrahlunggezeigt.Hierfür kamen bessere 0,39 Millionen Zuschauer und immerhin 0,14 Millionen Zuschauer zusammen, die Marktanteil lagen bei 2,3 und 4,2 Prozent. Mit diesem besseren Vorlauf kam dann auch die Primetime auf 0,8 Millionen Zuschauer und 0,31 Millionen Umworbene, sodass die Marktanteile auf 3,3 und bereits stattliche 6,2 Prozent stiegen. Dem Konzept folgte der Sender gestern erneut. Im Vorlauf der Primetime wurdegezeigt. Hierfür kamen 0,48 Millionen Zuschauer und ordentliche 2,7 Prozent zustande. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen präsentierte sich mit 0,17 Millionen Fernsehzuschauern und einem Marktanteil von 4,6 Prozent.Diesem erneut soliden Vorlauf folgte eine wieder gute Primetime.konnte gestern seine 0,8 Millionen Zuschauer aus der Vorwoche halten, der Marktanteil stieg mit 3,4 Prozent marginal. Die Zielgruppe reduzierte sich etwas auf 0,26 Millionen Zuschauer und daher einen Marktanteil von 5,1 Prozent.