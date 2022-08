«European Championships» holt sich Quotengold

Quotennews

Leichtathletik und Beachvolleyball sorgten in der Primetime für zweistellige Einschaltquoten beim Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.

Bereits am Sonntag drehten die Übertragungen derim Ersten mächtig auf und holten bis zu 18,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Am frühen Abend sahen die Wettbewerbe im Bouldern und des Triathlons mehr als zwei Millionen Menschen, das Kunstturnen überzeugte am Nachmittag mit 2,19 Millionen Sehern.Das ZDF schloss am Montag an diese Erfolge an und übertrag erstmals um 15:42 Uhr mit den Rad-Übertragungen die Zwei-Millionen-Marke. Mit Marktanteilen von 17,7 Prozent bei allen und 13,6 Prozent bei den Jüngeren – hier waren 0,31 Millionen mit dabei – lag man klar über dem Senderschnitt. Zuvor sorgte auch das Klettern wieder für sagenhafte Werte. Bei den Jüngeren standen ab 14:50 Uhr 15,1 Prozent zu Buche.Auch in der Primetime überragte das Sportevent aus München. Ab 20:05 Uhr wollten 3,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Entscheidungen in der Leichtathletik nicht verpassen. Die gut einstündige Übertragung sorgte für einen soliden Marktanteil von 12,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Mainzer Sender mit 0,64 Millionen Sportfans auf bärenstarke 12,5 Prozent und damit auf den höchsten Wert aller Sender am Montagabend. Ab kurz nach 21:00 Uhr war Beachvolleyball bei 2,85 Millionen gefragt, die Marktanteile bewegten sich bis 22:38 Uhr noch bei 12,7 und 11,6 Prozent. Die «European Championships» bleiben somit weiter ein voller Erfolg für die öffentlich-rechtlichen Sender.