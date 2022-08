Konstant gute Zahlen für die «European Championships» im Zweiten

Quotennews

Über elf Tage gastieren die «European Championships» in München. Von BMX über Turnen und Leichtathletik bis Bouldern und Kanu gibt es alles zu sehen. Der ZDF-Samstag lief gut.

Für diewechseln sich wie gewohnt bei mehrtägigen Sportereignissen ARD und ZDF mit den Übertragungen der Events ab. Der Freitag gehörte noch dem Ersten, bei dem in der Spitze 1,29 Millionen Zuschauer und 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige für das Bahnrad-Event am Abend um 19:10 Uhr einschalteten. Das Zweite packte am gestrigen Samstag schließlich die komplette Live-Schelle aus und zeigte ab etwa 9:45 Uhr den ganzen Tag Sport aus München. Den Anfang machte am Morgenvor bereits ordentlichen 0,73 Millionen Zuschauern und noch mauen 0,09 Millionen jüngeren Zuschauern. Früh lagen demnach die Marktanteile bei 13,1 und 6,9 Prozent.Bis kurz nach 13 Uhr dauerte es, bis die kurze Zusammenfassung vonmit 1,31 Millionen Zuschauern die 1-Million-Marke knackte, der Marktanteil zeigte zu dem Zeitpunkt 16,5 Prozent an. Die jüngeren Zuschauer waren weiterhin wenig begeistern, mit immerhin 0,1Millionen Fernsehzuschauern ergaben sich 5,6 Prozent am Markt. Als Highlight des Tages zeigte sich der «EC 2022: Triathlon» ab 16 Uhr. Hierzu schalteten 1,52 Millionen Zuschauer und 0,18 Millionen jüngere Fernsehende ein. Die Marktanteile blieben konstant gut bei 14,4 und 7,5 Prozent. Gewinnen konnte das Event das Dreigespann aus Frankreich, Léo Bergere (1.), Pierre la Corre (2.) und Dorian Coninx (3.) - bester deutscher Athlet war Jonas Schomburg, der auf dem siebten Rang landete.Mit zunehmender Uhrzeit wurde dann aber sichtlich die Konkurrenz interessanter, um 19:18 Uhr waren noch 1,19 Millionen Zuschauer für die Zusammenfassung der «EC 2022: Kletter»-Events dabei, die, die aktuell in Rom stattfinden, verfolgten ab 19:45 Uhr noch 1,27 Millionen Zuschauer und 0,17 Millionen jüngere Zuschauer. Heute geht es ab 10:00 Uhr mit Übertragungen der «European Championships 2022» im Ersten weiter.