Wenig Aufmerksamkeit für «Mario Barth live!»

Comedy-Star Mario Barth feiert mit RTL sein 20. Bühnenjubiläum - «Männer sind Schweine - Frauen aber auch» wird dafür neu aufgerollt.

Es ist zwar bereits einige Monate her, doch RTL wollte sich zu gegebenem Anlass nicht bitten lassen. Mario Barth feierte im Mai sein 20. Bühnenjubiläum mit einer großen Live-Show auf der Berline Waldbühne. 22.290 verkaufte Tickets und eine neu aufgelegte «Männer sind Schweine - Frauen aber auch»-Show gab es zu sehen. Rund drei Monate später hat der Kölner Sender wohl einen Platz im Programm fürgefunden. Und nach den gestrigen Zahlen hätte man sich das wohl doch etwas besser überlegen sollen.Klar, es lief in keinem Fall schlecht, doch für ein 20. Bühnenjubiläum dann doch eher enttäuschend. In Summe schalteten das abendfüllende und aufgezeichnete Live-Programm 1,41 Millionen Zuschauer ein, der erreichte Marktanteil von damit 7,3 Prozent liegt knapp über dem gestrigen Senderschnitt. Etwas freundlicher präsentierte sich die 0,49 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, die für immerhin 13,2 Prozent Marktanteil sorgen konnten. Zweifelsohne also kein miserabler Abend für RTL und Barth, immerhin ist man das erfolgreichste Primetime-Format der Privaten, doch fehlt etwas die große Begeisterung.Gerade, wenn die Leistung mit ehemaligen Show-Programmen von Barth verglichen werden. Keine Sorge, dafür muss nicht in den gesamten letzten 20 Jahren nach Quoten und Zahlen gegraben werden. 2016 holte am 04. November das Programm «Mario Barth live! Männer sind bekloppt aber sexy» 3,61 Millionen Zuschauer und fulminante 2,01 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damals waren 11,8 Prozent am Gesamt-Markt und starke 19,6 Prozent am Zielgruppen-Markt drin. Selbst im Juni 2020 lief es mit «Mario Barth live! Männer sind faul, sagen die Frauen» vor 1,82 Millionen Zuschauern besser. Und das war nicht einmal neuer Live-Stoff, die Wiederholung aus dem Jahr 2019 sicherte sich zudem 0,83 Millionen Umworbene und damit 14,6 Prozent am entsprechenden Markt. Insgesamt gab es 2020 in etwa zu gestern vergleichbare 7,7 Prozent.