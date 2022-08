Und plötzlich führt VOX den Sonntagabend an

Quotennews

VOX hatte bekanntermaßen in den letzten Wochen ein Problem damit, den Sonntagabend adäquat zu bespielen. Mit dem «Grill den Henssler - Sommer-Special» wendete sich das Blatt aber.

Daswird für VOX zu einem kleinen Sommermärchen. Arg gebeutelt von den Wochen zuvor, dürfte bei VOX in das Koch-Programm viel Hoffnung gesteckt worden sein. Und bereits in den ersten beiden Wochen lieferte der TV-Koch mehr als ordentlich ab. Der Start lief vor 1,18 Millionen Zuschauern (MA: 5,4 Prozent), Woche zwei lief in der Vorwoche vor bereits 1,41 Millionen Zuschauern und einem guten Marktanteil von 6,8 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich vorerst mit 0,38 Millionen Umworbenen und letzten Sonntag mit 0,47 Millionen. Durch diese Steigerung sollte auch der Marktanteil von ordentlichen 6,9 auf schlichtweg starke 10,3 Prozent steigen.Nach der dritten von fünf Shows, die wieder von Laura Wontorra moderiert wurde, lässt sich sagen: Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Mit den Kandidaten Filip Pavlovic, Wigald Boning und Kim Fisher folgten der Primetime-Show 1,42 Millionen Zuschauer und erneut gute 0,4 Millionen für die Werbewirtschaft wichtige Fernsehzuschauer. Die Marktanteile waren mit 7,1 Prozent insgesamt etwas besser und mit 8,9 jungen Prozent im Vergleich zur Vorwoche etwas schlechter. Somit ist VOX mit diesen Zahlen nicht mehr das Sonntags-Problem, im Gegenteil, VOX präsentiert die quotenstärkste private Primetime.Aus Sicht der Reichweite konnte am ehesten der Action-Streifen bei ProSieben mit der Show mithalten. «xXx: Die Rückkehr des Xander Cage» ► holte 1,29 Millionen Zuschauer nach Unterföhring, 0,45 Millionen davon ließen sich der klassischen Zielgruppe zusprechen. In Marktanteilen gesprochen, ergaben sich 5,6 und 8,8 Prozent an den jeweiligen Märkten.