«Baff»: sixx geht weiter unter

Einziger Lichtblick in der Primetime war „Extreme Love“ mit Paula Lambert. Für «Frau Jordan stellt gleich» setzte es sogar einmal die Null.

Der Frauensender sixx baut dieser Tage verstärkt auf Eigenproduktionen und strahlt seit Ende Juli am Montagabend die von Melissa Khalaj moderierte Sendungaus, in der sie verschiedene Gäste zum verbalen Schlagabtausch einlädt. Am Montag waren Podcasterin Evelyn Weigert und Comedienne Nicole Jäger geladen, was der Einschaltquote aber nicht auf die Beine half. Insgesamt schalteten den Spartensender zur besten Sendezeit nur 40.000 Zuschauer ab drei Jahren ein. Dies entsprach einem Markanteil von katastrophalen 0,2 Prozent. Auch in der Zielgruppe bewegte man sich weiterhin im tiefroten Bereich. Es standen 30.000 14- bis 49-Jährige und 0,5 Prozent Sehbeteiligung zu Buche.Schon in der vergangenen Woche lief es für «Baff» beunruhigend schlecht. Damals wurden 50.000 Zuschauer und ein Zielgruppenanteil von katastrophalen 0,2 Prozent gemessen. Dies hatte auch Auswirkungen auf den Lead-out, der auch diesmal mit argen Problemen zu kämpfen hatte. Zwei-Ausgaben konnten sich aber im Verlauf der Ausstrahlung etwas steigern und markierten Reichweiten von 40.000 und 100.000 Millionen. In der Zielgruppe mehr als verdoppelte man die Marktanteile von 0,4 auf weiterhin schwache Prozent. Um 22:25 Uhr folgte dann noch eine Reportage der Reihe, die sich um das „Paar mit den Gummipuppen“ drehte. Die Sendung deutete das Potential von sixx an, wäre nicht «Baff» der Start in die Primetime gewesen. «Extreme Love» sahen 0,16 Millionen Zuschauer, die Marktanteil beliefen sich auf ordentlichen 0,9 Prozent bei allen und tolle 1,9 Prozent in der Zielgruppe.Im Anschluss setzte sixx auf jeweils zwei Folgen der Serienundund fiel auf das Anfangsniveau zurück. Die Gleichstellungssitcom mit Katrin Bauerfeind, deren zweite Staffel sixx zeigte, markierte ab 23:15 Uhr 60.000 und 40.000 Zuschauer ab drei Jahren sowie Marktanteile von 0,4 und desaströse 0,0 Prozent bei den Jüngeren. Die zwei Jahre alte Comedy-Serie mit Pina Kühr markierte ab 0:25 Uhr noch 30.000 und 50.000 Zuschauer. Die Marktanteile wurden mit weiterhin miesen 0,1 und 0,5 Prozent beziffert, womit «Die Läusemutter» einmal mehr zum Flop wird.