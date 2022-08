Kelly Family geht ab September für RTLZWEI auf Reisen

TV-News

Angekündigt war die Doku-Serie bereits vor einem Jahr, nun soll es in wenigen Wochen soweit sein. Immer montags bereist die Musiker-Familie die wichtigsten Stationen ihrer Karriere.

Im Vorfeld eines neuen Studio-Albums und einer großen Konzert-Tour, die ab November 2022 startet, darf die Kelly Family im Programm von RTLZWEI auf sich aufmerksam machen. Am 5. September startet die fünfteilige Doku-Serie, die immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Darin fahren Kathy, Patricia, Joey, John, Paul und Caroline die wichtigsten Stationen ihrer Karriere ab, um ihr altes Kelly-Family-Gefühl wieder aufleben zu lassen, das sie weltweit bekannt machte. Die Reise absolvieren sie im restaurierten Original-Kelly-Bus.Zunächst führt sie der Weg im grün-roten Doppeldeckerbus nach Rom. In der italienischen Hauptstadt hat Familienvater Dan studiert. Angekommen in Wien, erinnern sich die Geschwister an ihr Konzert vor einem über 200.000 Menschen großen Publikum. Ein unvergessliches Erlebnis für die berühmte Großfamilie, das keines der Geschwister missen möchte. Auch auf alte Weggefährten werden sie treffen. Auf der Suche nach ihren irischen Wurzeln reisen die Kellys unter anderem nach Dublin. In Irland kommt es auch zu einem besonders emotionalen Höhepunkt der Doku: Die Geschwister besuchen das Grab ihres Vaters. In Paris musizieren die Kellys nach vielen Jahren erneut in der Metro gemeinsam und erinnern sich an Tage zurück, an denen sie genau dort um ihr Überleben spielten. Nach Stationen in Speyer und Köln endet der Roadtrip schließlich in Spanien, am Grab von Mutter Barbara.«The Kelly Family - Die Reise geht weiter» ist eine Produktion von Dreiwerk Entertainment. Die Folgen sind sieben Tage vor Ausstrahlung als Preview im Premium-Bereich auf RTL+ verfügbar. Im Anschluss an die Ausstrahlung sind sie 30 Tage lang kostenlos abrufbar.