«laut.stark.gleich.berechtigt.»: Collien Ulmen-Fernandes mit Doku-Dreiteiler fürs ZDF

TV-News

Für „ZDFzeit“ beleuchtet die Moderatorin die unterschiedlichsten Lebenswelten von Frauen und lässt die gesellschaftliche Rollenentwicklung Revue passieren.

Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes steht für das ZDF einmal mehr für eine Dokumentation vor der Kamera. Diesmal geht es um die gesellschaftliche Rolle der Frau, die sie für die ZDF-Marke „ZDFzeit“ aufbereitet. Das dreiteilige Formaterzählt von der „Zeit der Frauen“ in einer Mischung aus Dokumentation und Reportage. Ulmen-Fernandes taucht ein in die unterschiedlichsten Lebenswelten von Frauen und lässt Revue passieren, wie sie Turbulenzen gemeistert, Grenzen überwunden und die Gesellschaft vorangebracht haben. Außerdem berichten Prominente von ihren persönlichen Erfahrungen und Experten liefern Hintergründe.Mit dabei sind unter anderem Heavy Metal-Ikone Doro Pesch, Unternehmerin Fränzi Kühne, Politiker Gregor Gysi oder die Schauspielerinnen Maren Kroymann, Marie-Luise Marjan, Jutta Speidel, Schauspieler Winfried Glatzeder oder Influencerinnen wie Melodie Michelberger, die aus ihrem Leben erzählen. Die Politikerinnen Claudia Roth, Rita Süssmuth, Renate Künast und Aminata Touré berichten von Herausforderungen und Widerständen, die sie erlebt haben, als es darum ging, den Weg zu einer gerechteren und vielfältigeren Gesellschaft zu ebnen. Expertinnen wie die Soziologin Jutta Allmendinger, die Juristin Lore Maria Peschel-Gutzeit, die Genderforscherin Stevie Schmiedel, die Historikerinnen Heike Specht und Hedwig Richter sowie die DDR-Expertin Anna Kaminsky ordnen die persönlichen Schilderungen zeit- und kulturgeschichtlich ein.Gesendet werden die drei Folgen ab dem 27. September, jeweils dienstags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Alle Folgen stehen vorab bereits ab Montag, 26. September, ab 20.15 Uhr in der ZDFmediathek auf Abruf bereit. Ein YouTube-Video von Jasmina Neudecker auf dem Kanal „TerraXplore“ (Upload am 4. Oktober) und ein YouTube-Video von Mirko Drotschmann auf seinem Kanal „MrWissen2go Geschichte“ zum Thema "Frauen im Krieg" (Upload am 13. Oktober 2022) ergänzen die TV-Reihe bei Social Media.