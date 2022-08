Jeremy Paxman hört bei BBC-Show «University Challenge» auf

England

Derzeit sucht die BBC nach einem neuen Moderator der Spielshow.

Jeremy Paxman, der seit 1994 die beliebte BBC-Quizshowmoderierte, wird diesen Herbst seine letzte Folge drehen. Ein neuer Moderator soll im Laufe dieser Woche bekannt gegeben werden.Die letzten Folgen werden vom 29. August bis zum Sommer 2023 auf BBC Two und BBC iPlayer ausgestrahlt. «University Challenge», die am längsten laufende Quizsendung Großbritanniens, feiert 2022 ihr 60-jähriges Bestehen. Eine Dokumentation über die Show wird am 29. August auf BBC Two und iPlayer ausgestrahlt.Paxman sagte: "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese wunderbare Serie seit fast 29 Jahren zu moderieren. Ich hatte das Glück, mit einem fantastischen Team zusammenzuarbeiten und einige der schlausten Köpfe des Landes zu treffen. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft."