Amazon launcht zwei «Rings of Power»-Folgen

Das Finale der ersten «Herr der Ringe»-Serie wird vor «Game of Thrones» laufen.

Amazons Streamingdienst Prime Video wird die ersten beiden Episoden vonam 2. September (1. September, je nach Zeitzone) ausstrahlen und für die verbleibenden sechs Episoden auf eine Episode pro Woche umstellen, bestätigte der Streamer am Dienstag. In Deutschland werden die Episoden am 2. September und 03.00 Uhr abrufbar sein. Danach sind die Folgen für 06.00 Uhr eingeplant.Laut Amazon werden die Episoden auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit starten, damit alle Fans sie gleichzeitig erleben können. Hätte man von «Rings of Power» eine Folge pro Woche veröffentlicht, anstatt in der ersten Woche auf eine Doppelfolge zu setzen, hätten die wohl prestigeträchtigsten Serien dieses Sommers, «Rings of Power» und das «Game of Thrones»-Spin-offihr Finale der ersten Staffel in derselben Woche ausgestrahlt (21. Oktober für «Rings of Power» und 23. Oktober für das «Game of Thrones»-Prequel).Nun wird Amazons «Herr der Ringe»-Fernsehserie am 14. Oktober enden, mehr als eine Woche vor «House of the Dragon».