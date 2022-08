Auch «GNTM»-Model Lieselotte soll in «Volles Haus!» einziehen

TV-News

Das Best-Agerin-Model Lieselotte Reznicek, die in diesem Jahr an «Germany’s Next Topmodel» teilnahm, soll in der neuen Sat.1-Nachmittagsshow die große Liebe finden.

Die diesjährige-Staffel hatte mit einigen Nebengeräuschen abseits der Bildschirme zu kämpfen und musste einige Kritik aushalten, die dazu führte, dass man die Model-Casting-Show nun offiziell als gescripted bezeichnen darf. Doch auch inhaltlich schlug die 17. Staffel durchaus Wellen, rieben sich einige Zuschauer an so manchen Kandidaten. Dazu gehörte auch die damals 66-jährige Lieselotte Reznicek (rechts in der Bild-Mitte), die immer wieder durch ihr Verhalten und markige Sprüche auffiel. Thema der Sendung war auch, dass sie Single war. Dies könnte sich demnächst schon ändern.Denn Sat.1 plant mit Lieselotte im Rahmen der neuen Nachmittagssendungeine eigene Dating-Show in die dreistündige Sendung zu integrieren. Darüber berichtete der Branchendienst ‚DWDL‘ am Mittwochmittag. «GNTM»-Produzent Redseven Entertainment soll die Show in der Show produzieren. Für «Volles Haus!» zeichnet unterdessen Flat White Productions verantwortlich.„Lieselotte kennenlernen – das kann Man(n) künftig in Sat.1 , in der neuen Sat.1-Nachmittags-Show «Volles Haus!». Wer dabei sein möchte, kann sich direkt bei Redseven Entertainment bewerben“, wird Sat.1-Sendersprecher Christoph Körfer in dem Bericht zitiert. Damit nimmt die Nachmittagssendung, die ab Winter zwischen 16:00 und 19:00 Uhr unter anderem von Jasmin „Blümchen“ Wagner und Jochen Schropp moderiert wird, immer mehr Formen an. Teil der Sendung sollen neben aktuellen Nachrichten, VIP-News und Doku-Soaps auch ein TV-Talk im Stile der 90er-Jahre werden, wie Sat.1 kürzlich verkündete. Sat.1 hat für die Sendung ein ganzes Haus gebaut, wobei jeder Raum für eigene Inhalte steht. Bleibt abzuwarten, in welchem Raum Lieselotte auf das Publikum wartet.