«The Sandman» legte eindrucksvolle Woche vor

Vermischtes

Auch die dritte Staffel von «Never Have I Ever» kam gut über das Wochenende.

Das Neil-Gaiman-Projektstartete vor eineinhalb Woche mit 69,5 Millionen Streamingstunden, die Warner-Bros.-Produktion legte in ihrer ersten vollständigen Woche sogar auf 127 Millionen Streamingstunden zu und verbuchte somit den ersten Platz in den Charts. Auch das von Mindy Kaling produzierte Teenie-Comedylegte gut los. In den ersten vier Tagen wurde die neue Staffel bereits 55 Millionen Stunden gesehen. Die Angaben stammen von Netflix selbst und können nicht unabhängig geprüft werden.Es folgte das Debüt der dritten Staffel einer anderen Teenager-Serie:, die vom «Lost»-Showrunner Carlton Cuse zusammen mit Meredith Averill und Aron Eli Coleite entwickelt wurde. Das Drama wurde in den ersten fünf Tagen seiner Ausstrahlung 38,4 Millionen Stunden lang gesehen.«Manifest» bleibt in den Top10, denn die Serie ist seit kurzem auch in Indien, Lateinamerika und in den nordischen Ländern abrufbar. Bei NBC waren die Aufrufzahlen nicht wirklich berauschend, weshalb die Serie nach drei Staffeln abgesetzt wurde. Netflix bestellte eine finale Runde.