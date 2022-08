«She-Hulk»-Autorin wollte «Black Widow» machen

Vermischtes

Doch die Produzenten bei Marvel erkannten, dass sie eigentlich Lust auf «She-Hulk» hatte.

Als die erfahrene TV-Autorin und Produzentin Jessica Gao («Rick and Morty») zum ersten Mal bei den Marvel Studios vorstellig wurde, um über «She-Hulk» – also Jennifer Walters, Anwältin und Cousine von Bruce Banner (Mark Ruffalo) – zu sprechen, war das nicht für eine «She-Hulk»-Fernsehserie."Das erste Projekt, für das ich mich beworben habe, war der «Black Widow»-Film, und ich hatte tatsächlich «She-Hulk» in meinem Pitch", erzählt Gao gegenüber dem Branchenmagazin ‚Variety‘. "Sie war mein Lieblingscharakter aus den Comics, und ich wollte sie einfach im MCU sehen. Ich glaube, es war [Marvel-Manager] Brad Winderbaum, der sagte: 'Es fühlt sich irgendwie so an, als würdest du uns einen «She-Hulk»-Film mit «Black Widow» darin vorschlagen.'"Sie lacht. "Schuldig im Sinne der Anklage, aber wissen Sie was, es hat alles geklappt." Gao wurde schließlich zur Schöpferin und Hauptautorin der Disney+-Serie «She-Hulk: Attorney at Law», in der Tatiana Maslany (Emmy-Gewinnerin für «Orphan Black») die Hauptrolle der Jennifer spielt – neben mehreren anderen wichtigen MCU-Figuren. Ruffalo kehrt als Bruce und Smart Hulk zurück, der die widerwillige Jennifer in der ersten Folge in die Kunst des Hulkismus einweist. In den ersten Episoden nimmt Jennifer auch einen überraschenden Kunden an: Emil Blonsky (Tim Roth), auch bekannt als die Abomination, einer der Hauptbösewichte im Marvel Studios-Film «Der unglaubliche Hulk» von 2008.