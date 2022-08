3 Quotengeheimnisse

München feiert 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen ein weiteres Sport-Großereignis. Nicht immer waren aber die Reichweiten riesig.

Am Königsplatz wurde am Sonntagvormittag geklettert. Das Publikum hielt sich in der Münchener Innenstadt etwas zurück, doch vor den Fernsehschirmen saßen 1,18 Millionen Zuschauer, die der blaue Eins einen Marktanteil von guten 13,6 Prozent bescherten. Bei den jungen Zuschauern wurden sogar 0,23 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass man sich über sagenhafte 11,6 Prozent Marktanteil freuen konnte.Weniger gefragt war am Freitag, das Frauen-BMX-Freestyle-Turnier aus dem Olympiapark. Die ersten drei wurden Iventa Miculycova, Kim Lea Müller und Laury Perez, die nur 0,78 Millionen Zuschauer anlockten und für 8,2 Prozent Marktanteil sorgten. Mit 70.000 jungen Menschen verbuchte man schlechte 3,7 Prozent. Die Männer waren tags darauf mit 1,43 Millionen Zuschauer auch nicht wirklich erfolgreich.Die Gruppen-Partie von Svenja Müller und Cinja Tillmann gegen die Französinnen Clemence Viera und Aline Chamereau war am Montag ein voller Erfolg. Um 21.10 Uhr waren 2,85 Millionen Zuschauer dabei, das bedeutete 12,7 Prozent Sehbeteiligung. Bei den jungen Menschen fuhr man starke 11,6 Prozent Marktanteil ein.