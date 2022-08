RTL und Deezer bringen RTL+ Musik an den Start

Vermischtes

Die Erweiterung des Video-Streamingdienstes ist bereits am Mittwoch verfügbar und soll der erste Schritt zur propagierten „One App, all Media“-Angebot sein.

RTL Tarifmodell für die "RTL+ Musik"-App

Der Streamingdienst RTL+ zählt mittlerweile über 3,4 Millionen Abonnenten und legte damit ein rasantes Wachstum hin. Für weitere Abo-Zuwächse sollte in diesem Jahr die Fusion mit Gruner + Jahr sorgen, durch die man RTL+ zu einem „One app, all media“-Angebot ausbauen wollte und Zeitschriften, Podcasts und weiteren Audio-Inhalte integrieren wollte. Zu diesem geballten Schritt kommt es nun aber zunächst nicht, denn RTL Deutschland hat für den morgigen Mittwoch, 17. August, den Start der „RTL+ Musik“-App angekündigt. Somit lässt sich über RTL+ zusammen mit der separaten App neben Serien, Filmen und Live-TV ab morgen auch Musik von mehr als 90 Millionen Songs streamen.RTL Deutschland hat dafür mit dem Musik-Streamer Deezer eine für den deutschen Markt exklusive Partnerschaft geschlossen. Nutzer erhalten über die „RTL+ Musik“-App Zugriff auf den kompletten Produktumfang des von Deezer bereitgestellten Angebots ebenso wie auf alle wöchentlichen Neuerscheinungen. Darüber hinaus stehen mehr als 5.000 von Musik-Editoren kuratierte Playlists für jede Stimmung und jedes Genre zum Streamen bereit. Hinzu kommen bis zu 100 Radio-Streams. Dieses Angebot soll für RTL+ Nutzer weiter ausgebaut werden, etwa durch Soundtracks zu beliebten Serien, Shows und Realityformaten.Wie andere Musik-Streamingdienste setzt auch die „RTL+ Musik“-App auf gängige Features wie die Download- und Library-Funktion ("Meine Inhalte"), der "Trackmix", der auf Basis eines Titels weitere passende Songs abspielt, sowie die "Daily Mixes", eine Playlist, die sich dem persönlichen Nutzungsverhalten anpasst und neben den Lieblingssongs neue Hörvorschläge einstreut. Zukünftig soll die App außerdem um Features wie beispielsweise die Einblendung der Songtexte und den Playlist-Importer erweitert werden. Dieser ermöglicht es den Nutzern, ihre persönlichen Playlists bei anderen Musik-Streamingdiensten ganz einfach auf „RTL+ Musik“ zu übertragen.Der Einführungspreis des Bundle-Angebots aus Video und Musik beträgt im „RTL+ Max Tarif“ 9,99 Euro im Monat (statt 12,99 Euro, die ab dem siebten Monat fällig werden), ist also doppelt so teuer wie das einfache Video-Streaming-Angebot. Durch den Max-Tarif ist es aber zusätzlich möglich zwei parallele Video-Streams zu starten. Unklar bleibt aber, wann man bei RTL+ Zeitschriften Inhalte von Gruner + Jahr oder Podcasts und Hörbücher von Audio Now integrieren wird.„Der deutsche Streamingmarkt wächst. Doch mit immer mehr Angeboten wird der Markt auch unübersichtlicher für die Nutzerinnen und Nutzer. Wir sind daher überzeugt, dass inhaltliche Vielfalt, Einfachheit und Preis die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Streamingmarkt sein werden. Auf RTL+ können User jetzt mit einem Abo auf ein umfangreiches und hochkarätiges Video- und Musikangebot zugreifen – und dies zu einem unschlagbar günstigen Preis. Damit starten wir den Ausbau von RTL+ zu einem umfassenden Entertainmenterlebnis“, erklärt Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland.Stephan Schäfer, ebenfalls Co-CEO RTL Deutschland, fügt an: „Musik ist nach Video die meistgefragte Content Kategorie im Streamingbereich. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir Deezer als Partner gewinnen konnten und nun mit der RTL+ Musik-App an den Markt gehen. Dieses Angebot werden wir sukzessive weiter ausbauen. RTL+ wird mehr – und grenzt sich im Wachstumsmarkt Streaming damit deutlich vom Wettbewerb ab.“Jeronimo Folgueira, CEO bei Deezer, sagt: „Wir freuen uns über die großartige Partnerschaft mit RTL+ und dass wir am weiteren Wachstum des führenden deutschen Streaminganbieters teilhaben können. Millionen deutschen Nutzerinnen und Nutzer verschaffen wir damit Zugang zu einem der weltweit innovativsten und anerkanntesten Musik-Streaming-Dienste. Erfolgreiche Partnerschaften sind ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, und wir sind stolz, beim Ausbau von RTL+ zum ersten crossmedialen Entertainment-Angebot dabei zu sein."