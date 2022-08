One im Herbst: «Bauerfeind», «Parlament», Krimis und Thriller

TV-News

Die britische Serie «Professor T» mit Ben Miller feiert bei dem Spartensender Ende September ihre Free-TV-Premiere.

One, der junge Spartensender der ARD, hat sein Programm für den Herbst vorgestellt und hat die Fortsetzung etablierter Formate, wieund die zweite Staffel vonangekündigt. Außerdem hat man sich die Free-TV-Premiere einer britischen Serie gesichert. „One hat im Juli mit 1,3 Prozent den bislang höchsten Marktanteil seiner Geschichte erreicht und ist unverändert ein wichtiger Pfeiler für die ARD Mediathek. Mit neuen Highlights im Herbst wollen wir an diesen Erfolg anknüpfen. Besonders am Herzen liegt uns dabei die zweite Staffel von «Parlament», der ersten Serie, bei der One Koproduzent ist“, erklärt Ingmar Cario, One-Programmchef und stellvertretender WDR Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung.Die zweite «Parlament»-Runde, die sich um das Straßburger Parlament nach der Sommerpause dreht, feiert am 31. Oktober ihre Premiere. Zuvor wird ab dem 17. Oktober die erste Staffel wiederholt. In den neuen Folgen ist Samy auf der Suche nach einem neuen Job. Mit dem arroganten Habitus eines „alten Hasen“ meint er diesmal, alles im Griff zu haben. Gemeinsam mit seiner neuen Chefin Valentine arbeitet er am „Blue Deal“. Erstmals dabei sind Johann von Bülow («Mord mit Aussicht») und Martina Eitner-Acheampong («Stromberg»). Im November folgt dann die Fortsetzung des Talkformatsmit Moderatorin Katrin Bauerfeind. Die Sendung, von der sechs neue Folgen zu sehen sein werden, geht dann bereits in die siebte Runde.Als feste Tage mit klarem Programm-Genre sind der Dienstag und der Mittwoch vorgesehen. Am Thriller-Dienstag, der ab dem 6. September zunächst mit der britischen Seriebespielt wird, werden unter anderem auch die britische Reiheund das schwedische Formatausgestrahlt. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Krimis. Dort präsentiert One ab dem 7. September zwei Staffeln der die britischen Krimi-Serie. Am 28. September schließt sich die britische Adaption der flämischen Krimiseriean. Ben Miller verkörpert darin den scharfsinnigen, neurotischen Kriminologie-Professor Jasper Tempest, der seinen ehemaligen Schülern Detective Sergeant Lisa Donckers (Emma Naomi) und Dan Winters (Barney White) beim Ermitteln hilft und gleichzeitig sein (Gefühls-)Leben in den Griff bekommen will. Im kommenden Januar erhält dann auch Agatha Christies Filmihre Free-TV-Premiere.One bietet im Herbst auch eine Auswahl europäischen Filmen – darunter die Free-TV Premiere der französischen Komödieaus dem Jahr 2015 sowie das französisch-australische Erotik-Drama(2013) mit Naomi Watts und Robin Wright. Starpower in Person von Elle Fanning und Alice Englert verspricht One mit der europäischen Koproduktion(2012). Für Spannung sollen unter anderem das Science-Fiction-Drama(2011) von Lars von Trier, die Literatur-Verfilmung von Patricia Highsmiths Roman(2009) und das französische Kidnapping-Drama(2011) sorgen.[h]„Klare Sprache“ auch bei One[/h[Ab 1. September steht auch für One die zusätzliche Tonspur „Klare Sprache“ zur Verfügung. Hierbei wird zusätzlich zum Stereo-Programmton des laufenden Fernsehprogramms ein technisch aufbereitetes Audiosignal übertragen, das eine bessere Sprachverständlichkeit ermöglicht.