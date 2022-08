Großes Interesse für «RTL Aktuell Spezial»

Quotennews

RTL zeigte eine Sondersendung zur anhaltenden Hitze in Deutschland. Im Anschluss schlug sich auch eine Wiederholung von der «Undercover Boss» recht gut.



RTL startete die Primetime nicht mit dem üblichen Programm, sondern schob zuvor noch dasein. Pinar Atalay informierte in diesem Rahmen über die anhaltenden Hitzewellen und sinkenden Wasserstände. Das Interesse war mit 1,85 Millionen Zuschauern hoch. Dies spiegelte sich in einem guten Marktanteil von 8,3 Prozent wider. Auch bei den 0,55 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Sehbeteiligung von 12,6 Prozent eingefahren.Im Anschluss wiederholte der Sender eine Ausgabe der Realitysoap. Hierfür schlüpfte diesmal Stefanie Brandes, die Geschäftsführerin von Aldiana GmbH in die Rolle ihrer mehr als 25000 Mitarbeiter und arbeitet so als Küchenhilfe, Zimmermädchen oder Servicekraft. Insgesamt blieben weiterhin 1,29 Millionen Fernsehende auf dem Sender, wodurch sich RTL vor die Show bei ProSieben schob. Insgesamt kamen annehmbare 5,6 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,37 Millionen Umworbene lagen bei akzeptablen 7,5 Prozent.Ab 23.30 Uhr ging dannund auch am gestrigen Abend war wieder deutlich zu erkennen, dass sich das Format ohne einen starken Vorlauf wie «Wer wird Millionär?» deutlich schwerer tut. Die Sendung fiel auf einen neuen Tiefstwert von 0,57 Millionen Zuschauer zurück. Dies entsprach einem soliden Marktanteil von 6,5 Prozent. Bei den 0,14 Millionen Werberelevanten blieb man zudem bei mäßigen 6,9 Prozent hängen.