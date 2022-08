«Wer stiehlt mir die Show?» fällt auf einen neuen Tiefstwert zurück

Quotennews

Gegenüber der Vorwoche verlor das Format 200.000 Zuschauer. Die Folgen spürte auch «Check Check» im Anschluss.



Zweimal in Folge gelang es Joko Winterscheidt bereits, seine Show zu verteidigen und die Moderatorenrolle weiterhin zu behalten. Zum dritten Mal in der neuen Staffel hieß es dann am gestrigen Abend. Die Anwärter waren Schauspielering Nilam Farooq, Musiker Olli Schulz und Schauspieler Fahri Yardim. Hinzu kommt in jeder Folge eine Wildcard-Kandidat aus dem Publikum. Gestern setzte sich nun Olli Schulz durch und wird so in der kommenden Woche die Moderation übernehmen.In der Vorwoche erhöhte ProSieben das Interesse deutlich auf 1,33 Millionen Fernsehende, so dass auch der Marktanteil auf sehr starke 6,7 Prozent kletterte. Bei den 0,95 Millionen Jüngeren wurde eine herausragende Quote von 21,7 Prozent gemessen. In dieser Woche musste das Format jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Gegenüber der Vorwoche verlor man 200.000 Interessenten, was zu einem neuen Negativrekord für die Show führte. Bei den 1,13 Millionen verbleibenden Zuschauern blieben somit noch hohe 5,4 Prozent Marktanteil übrig. Das gleiche Bild bot sich in der Zielgruppe mit einem neuen Tiefstwert von 0,74 Millionen Jüngeren. Hier gingen mehr als fünf Prozent Marktanteil gegenüber der Vorwoche verloren.Es folgte eine neue Ausgabe der Comedyseriemit Klaas Heufer-Umlauf. In der vergangenen Woche war das Format in eine neue Staffel gestartet und lag mit 3,7 Prozent Marktanteil hier genau im Senderschnitt. Mit 0,25 Millionen Neugierigen sank die Quote diese Woche auf maue 2,4 Prozent. Auch bei den 0,16 Millionen Umworbenen ging es abwärts von zuletzt hohen 10,6 auf akzeptable 6,8 Prozent Marktanteil.