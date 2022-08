CNBC-Chef Mark Hoffmann geht

US-Fernsehen

Der Chef des Börsensenders CNBC wird das Unternehmen nach 17 Jahren verlassen.

CNBC-Chef Mark Hoffman teilte am Dienstag in einem Memo mit, dass er nach 17-jähriger Amtszeit von seinem Posten zurücktreten will. Sein letzter Tag am Ruder wäre der 12. September. Sein Nachfolger wird KC Sullivan, der Präsident und Geschäftsführer des globalen Werbe- und Partnerschaftsgeschäfts von NBCUniversal."Einst wurde CNBC als angeschlagener Kabelsender bezeichnet, von dem viele dachten, dass er sich nie vollständig vom Platzen der Dotcom-Blase erholen würde. Heute ist CNBC ein globales Multimedia-Kraftpaket, das im digitalen Zeitalter weit über seinem Gewicht steht", so Hoffman in seiner Mitteilung.Nach Schätzungen von Kagan, einer Marktforschungseinheit von S&P Global Intelligence, hat CNBC bis zum Jahr 2021 215,4 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen erzielt. Der Sender hat 2015 aufgehört, Nielsen für die Tageseinschaltquoten heranzuziehen, weil er der Meinung war, dass die Zuschauer von CNBC – die in der Regel von Maklerbüros und Börsenplätzen aus zuschauen – nicht genau gezählt wurden.