Sylvia Fahrenkrog-Petersen verlässt Good Times

Köpfe

Die Gründerin verlässt – ohne Hintergründe zu nennen – nach 24 Jahren das Produktionsunternehmen. Damit steigt Shona Fraser nach kurzer Zeit zur alleinigen Geschäftsführerin auf.

Die mittlerweile zur Banijay-Gruppe gehörende Produktionsfirma Good Times muss einen prominenten Abgang verkraften. Gründerin Sylvia Fahrenkrog-Petersen verlässt das Unternehmen nach 24 Jahren. Dadurch steigt Shona Fraser, die erst seit dem 1. Juli als Entertainment-Produzentin und bisherige Co-Geschäftsführerin zum Unternehmen stieß und davor als Unterhaltungschefin bei RTLZWEI tätig war, zur alleinigen Geschäftsführerin von Good Times auf. Im Verbund der Banijay Holding führt Fraser partnerschaftlich mit Knut Kremling, COO von Banijay Germany.Über die genauen Hintergründe, warum Fahrenkrog-Petersen das Unternehmen nun durchaus überraschend verlässt, gab es in der am Montag verbreiteten Mitteilung keine weiteren Angaben. Sie selbst wurde auch nicht zitiert. Fahrenkrog-Petersen gründete das Unternehmen 1998 und positionierte das Haus als Produzent für verlässliche Daytime- und Primetime-Formate wie «Mein Lokal, dein Lokal», «Der Trödeltrupp» und «Armes Deutschland». Als eigeständiges Label integrierte sie 2019 die Good Times mit ihren 150 Mitarbeitenden in die Banijay Germany. Zuletzt holte sie Shona Fraser als Verstärkung in die Geschäftsführung, die nun die Geschäfte komplett übernimmt.Shona Fraser erklärte: „Gemeinsam mit dem starken Good Times Team freue ich mich – im Verbund der Banijay-Familie – die Zukunft dieses Produktionshauses kreativ zu gestalten. Als echter Fan vom vorhandenen Portfolio will ich die Potenziale voll ausschöpfen, aber auch neue Wege gehen, um fesselnde neue Programme zu kreieren. Danke an Sylvia für das Vertrauen. Die Mission ist jetzt, den Kompass neu auszurichten.“ In der Mitteilung hieß es zudem, dass man mit der Neuordnung an der Spitze das Produktionshaus noch klarer für die Zukunft im TV-Markt ausrichten werde.Marcus Wolter, CEO und Co-Shareholder Banijay Germany, bedankte sich bei Sylvia Fahrenkrog-Petersen: „Wir bedanken uns bei Sylvia, die eine einzigartige Kreativschmiede aufgebaut und zum Erfolg geführt hat. Sylvia steht für Unternehmertum und die Good Times ist ihr Erfolg und Lebenswerk. Mit Shona Fraser haben wir künftig eine TV-Visionärin an der Spitze von Good Times, die für neue kreative Impulse steht.“