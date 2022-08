Buchclub

Die Autorin von „Montags bei Monica“ hat ein neues Buch auf den Markt gebracht.

In dem neuen, am 22. August 2022 erscheinenden, herzerwärmenden und humorvollen Roman der Autorin Clara Pooley, geht es um die sich entwickelnden zwischenmenschlichen Beziehungen einer kleinen Gruppe von Berufspendlern. Die Passagiere im Wagen Nummer 3 des Zuges mit dem Ziel London treffen sich jeden Morgen auf der Fahrt zu ihrer Arbeit. Als Berufspendler sind sie es gewohnt, nicht viel miteinander zu reden und einfach die Zeit verstreichen zu lassen, bis der Zug schließlich sein Ziel erreicht hat.Eine der Reisenden ist die Kolumnistin Ilona, eine sehr extravagante Erscheinung, die sich auf den morgendlichen Reisen bereits charakteristische Namen für ihre Mitreisenden ausgedacht hat. Da gibt es zum Beispiel den "arroganten Breitbeinigen" oder die "hübsche Leseratte" sowie den "einsamen Teenager". Jeden Morgen fährt die kleine Schicksalsgemeinschaft schweigend zu ihrer Arbeit, bis der "Breitbeinige" sich eines Tages plötzlich an einer Weintraube verschluckt und daran zu ersticken droht. Dem mitreisenden Krankenpfleger Sanjay gelingt es, den "Breitbeinigen" vor dem Ersticken zu retten.Inspiriert durch dieses Ereignis beginnen die Reisenden ganz plötzlich miteinander zu reden. Aus einer ursprünglichen Zweckgemeinschaft von sechs Fremden entwickelt sich eine Gemeinschaft von Menschen, die füreinander da sind und die Erkenntnis, dass jeder früher oder später auch einmal die Hilfe des anderen benötigt. Der wunderschöne, mitfühlende sowie humorvolle Roman von Clare Pooley zeigt, dass es manchmal nur eines kleinen Anlasses bedarf, um die Menschen aus ihrer Lethargie zu reißen und ganz unerwartet bilden sich dann spontan herzliche Gemeinschaften.Der Roman "Das Wunder von Bahnsteig 5" ist einer dieser Romane, bei denen man sich einfach nur gut fühlt und die gute Laune von Seite zu Seite stetig steigt. Er zeigt aber auch, wie wunderbare Freundschaften ganz spontan entstehen können und dass wir jeden Tag genießen, aber auch sinnvoll nutzen sollten. Es ist eine Geschichte spontaner Freundschaften, die einfach gute Laune verbreitet und bei der auch der Humor nicht zu kurz kommt. Eine Geschichte, die das Herz des Lesers im Sturm erobern wird und uns unsere besten Seiten vor Augen führt.